外貿協會首度率台灣連鎖品牌前進墨爾本　商機估逾五百萬美元

▲駐墨爾本台北經濟文化辦事處呂明澤處長(中)及大洋洲台灣商會聯合總會張戴麒總會長(左2)特別來到現場為台灣廠商加油打氣。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

澳洲最具規模的「Franchising & Business Opportunities Expo 澳洲連鎖加盟展」於本月17日至18日在墨爾本會展中心展出。外貿協會受經濟部國際貿易署委託，籌組11家優質台灣企業設置台灣連鎖品牌館，展出珍珠奶茶、手搖飲料、台灣特色點心、冰品、創新訂製假髮等多元產品，吸引紐澳地區及國際潛在買主洽詢，預期可創造逾560萬美元商機。

台灣連鎖品牌館是展中最大的國家館，展出包括手搖飲品牌：Wanpo 萬波、Mr. Sun 紅太陽、CoCo 都可茶飲、Sprino 三分春色、Presotea 鮮茶道、Mr. Wish希望創造；臺灣特色點心品牌：Taro Yuan 清原芋圓、Ice Una 冰封仙果雪花冰、Mister Wheel 不貳光、Chen Yun Pao Chuan 陳允寶泉；以及運用獨家3D頭型掃描科技客製化假髮的Domo Hair魔法部屋。

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台灣手搖飲品牌「鮮茶道」在澳洲已有18家門市，主要集中在西岸的珀斯，目前在東岸的雪梨及墨爾本各有一家門市，期透過本次展覽宣傳品牌形象，擴大招募加盟者，並提升品牌知名度，展覽期間吸引許多潛力買主洽詢加盟合作事宜。

首次參展的手搖飲品牌「三分春色」品牌成立僅4年，海外拓點首選澳洲，本次展覽接獲在雪梨經營中式快餐的業者洽詢合作事宜。同為首次參展的「萬波」目前海外以亞洲及美國市場為主，今年度除持續耕耘既有市場，並規劃拓展大洋洲商機，本次參展該品牌特色口味飲品在現場吸引許多買主興趣，認為在澳洲市場極具潛力。

去年剛在墨爾本剛開第一家門市的「清原芋圓」，除將於下個月在墨爾本市中心拓展第2家店外，更期藉由本展在澳洲其他城市展店。本次台灣館唯一的非餐飲品牌「魔法部屋」展覽期間亦相當吸睛，獲許多品牌代理的買主關注，想進一步了解其產品及技術，尋求未來合作方向。

駐墨爾本台北經濟文化辦事處呂明澤處長及大洋洲台灣商會聯合總會張戴麒總會長特別來到現場為臺灣廠商加油打氣，並與各家業者交流澳洲市場趨勢與消費習慣洞察。

呂處長表示墨爾本有許多手搖飲及冰品品牌生意都相當好，加上有許多海外留學生，認為只要做出品牌特色，在當地市場潛力龐大，鼓勵台灣連鎖加盟品牌業者佈局澳洲。

澳洲雪梨連鎖加盟展由澳洲連鎖加盟協會主辦，每年在墨爾本、雪梨、布里斯本和珀斯等4個城市舉辦，吸引來自紐澳及國際市場的潛在投資者，提供參展企業和潛在加盟者互動平台，促進雙方之間的交流與合作，參展品牌涵蓋食品、飲料、零售、健身、美容、兒童教育、娛樂服務等領域，本屆計116個品牌展出，計吸引超過2000人次買主參觀。

大會亦於展期間辦理商機研討會及講座，幫助參觀者了解市場趨勢並找到適合的加盟機會。貿協表示，為協助台灣連鎖加盟產業拓展國際市場，今年度除已率團帶領業者前往法國巴黎、美國紐約參加連鎖加盟展，下個月還將前往新加坡，提升台灣連鎖品牌國際知名度。