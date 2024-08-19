財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

▲財政部長莊翠雲資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部長莊翠雲今（19日）分享稅制優化成果，首度對3大不同族群明年免繳綜所稅門檻提出說明，她表示，明年單身者只要年所得在62.6萬元以下應該就不必繳稅；雙薪頂客族免繳稅門檻有望拉高至107.2萬元；至於育有兩名學前幼兒的四口之家年所得低於164.1萬元，即很有可能不必繳稅。

莊翠雲今日在快樂心聲「空中立法院」節目中指出，如果以2023年和2017相比，除了個人基本生活費從16.6萬元提高至20.2萬元，免稅額的部分提高了10％、標準扣除額提高46％、薪資特扣額調高70％，「一直有在提高」。

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另外，身障特扣額期間調高70％、幼兒學前特扣額第一胎和第二胎各調高了5倍和8倍，租金則自明年申報時由列舉扣除額改為特扣額、扣除上限也自12萬元拉高至18萬元，都是要讓一般民眾有感降稅。

莊翠雲同時表示，2017年單身者年所得低於30.6萬元免繳稅，但明年是年所得62.6萬元以下應該可以不必繳稅。

另外，雙薪沒有養育子女的「頂客族」免稅門檻也自2017年的年所得61.2萬元拉高至107.2萬元；至於育有兩名學前幼兒的四口之家年所得低於164.1萬元，即很有可能不必繳稅。

莊翠雲表示，財政部負責措籌財源，稅收好有助國家基建，基建好則可望帶動經濟，讓百工百業有更好的發展，配合所得稅制優化及量能課稅，可有效減輕非高收入者的賦稅負擔。

另外，莊翠雲也重申新版青年安心成家政策推動的初衷，她表示，政府重視居住正義，主要想協助想買自己第一戶房子的青年，考量這些年輕人剛步入社會、所得收入沒有很好，助其減輕初步負擔，財政部統計也顯示，確有73％申貸者是40歲以下的青年。

莊翠雲強調，有投資客或投機客運用新青安貸款的市場最低利率（因有行庫和政府補貼減輕利息負擔），用青年朋友當人頭申請，或者貸了之後出租，這不是政策要的方向，應該阻止這樣不好的事。