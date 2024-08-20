半島酒店H1虧損4.5億港元　謝金河：國際資金從港股離開

▲香港半島酒店。（圖／Wota Lifestyle提供）

記者廖婕妤／台北報導

香港半島酒店預告，上半年虧損4.5億港元，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「大江東去，半島獨憔悴！」為題發文，指出半島酒店的虧損似乎長期化，這也代表來港的國際人士出現大的轉變，國際資金已經從港股離開，從股市成交量可看出資金水位下降。

以下為謝金河臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去百年以來，一直都是香港最具代表性地標之一的半島酒店預告上半年虧損4.5億港元，這個消息公布，老牌的上市公司「大酒店」股價下跌，代號0045的大酒店，疫情前曾經漲到17港元左右，如今跌至5港元，半島酒店昔日盛況不再。

2020起的Covid-19因為封城，半島酒店經歷了三年的虧損，23年半島酒店虧轉盈，獲利1.5億港元，今年上半年預計虧損4.5億港元。半島酒店的虧損似乎長期化，這也代表來港的國際人士出現大的轉變。

8月5日因為日本利差交易引發的股市大崩跌，日本日經指數跌4451，跌幅12.4%，東証指數跌12.23%，台股跌1807，跌幅8.35%，南韓跌8.78%，不過深，滬，港股市只是小跌1到2%，香港恆生指數在5日下跌247.15，表現相對平穩，這跟過去港股的調性很不一樣。

過去幾十年，香港一直是國際資金停泊的碼頭，全球金融市場有大浪，港股波動一向最大。現在國際股市有大浪，香港只剩下微弱的浪花，顯然國際資金已經走了。最明顯的是港股成交量。

有很長的時間，香港股市單用港幣算的成交量超過用台幣算的台股，8月5日台股成交6420億台幣，香港成交1350億港元，台股明顯超過港股，這幾天，港股成交量最低只有680億港元，從股市成交量可以看出資金水位的下降。

李嘉誠的兒子李澤鉅最近站出來鼓舞人心，他說賭香港長期的差，他不相信。不過，大江東去，香港的明天恐怕要等候天使降臨！