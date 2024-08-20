ZT被收購卻見「英業達爆量大跌」　市場憂輝達、AMD要選邊站

▲英業達。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

晶片大廠超微（AMD）戰略性收購AI資料中心設備設計廠ZT Systems公司；其中，英業達（2356）是ZT Systems合作多年的大股東之一，重磅消息釋出後，英業達20日股價震盪波動，開盤下跌近4.9%，回彈仍跌2.55%左右，成交量排台股上市前10大，成為盤面上的焦點。

AMD以現金及股票總價值49億美元（約新台幣1,600億元）戰略性收購ZT Systems公司，主要將強化雲端與企業客戶之間的AI運算量能，加快AI軟硬體整合技術，被視為挑戰輝達（NVIDIA）在AI市場上的主導地位。

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由於ZT Systems公司已同意由AMD收購，理應上台廠將成為最大受惠者，但外界擔憂，原先攜手ZT Systems公司合作伺服器組裝業務的英業達，可能會因為這場收購案，進而影響切入輝達GB200供應鏈的狀況，甚至將發生要「選邊站」的情形。

事實上，英業達早先就與ZT Systems公司共同布局代工輝達Blackwell伺服器，更因而接獲北美4大雲端服務供應商Google、微軟、亞馬遜、Meta伺服器訂單；英業達於2019年就曾以投資5,481萬美元的方式，取得ZT Systems公司普通股10%，搶進伺服器供應鏈及分散生產基地。

針對此事，英業達表示，既有的合作如H100、H200、GB200訂單，並不會受到影響，客戶結構也不會改變；而且隨著AMD收購ZT Systems公司，交割時限為2025年，未來也預計有業外收益挹注。

至於過去投資ZT Systems公司的鉅額款項，英業達指出，未來也可以收回並認列為業外收入。換句話說，英業達也將視後續發展決定是否與AMD、ZT Systems公司合作布局AI市場。

據了解，AMD目前最想運用ZT Systems公司的相關伺服器工程單位；至於英業達能否向北美雲端服務供應商客戶取得ZT Systems硬體產線，也正在評估研議中。