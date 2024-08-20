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聯邦快遞推出監測和干預解決方案　提升全球供應鏈可視性

▲聯邦快遞推出創新的FedEx Surround®監測和干預智能解決方案，為客戶提升貨物運輸過程的可控性和可視性，優化物流和供應鏈管理。（圖／業者提供）

▲聯邦快遞推出創新的FedEx Surround®監測和干預智能解決方案，為客戶提升貨物運輸過程的可控性和可視性，優化物流和供應鏈管理。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞宣佈推出創新的FedEx SurroundR監測和干預智能解決方案，為客戶提升貨物運輸過程的可控性和可視性，進而優化物流和供應鏈的管理。這項解決方案目前已在新加坡和香港導入，並將推廣至中國大陸、台灣、日本、馬來西亞、澳大利亞、韓國等其他亞太市場。

FedEx SurroundR監測和干預解決方案與聯邦快遞現有的運輸網絡無縫整合，進一步擴展聯邦快遞強大的運輸和追蹤貨物的解決方案配套。客戶可選擇Select、Preferred和Premium三個不同級別的服務，該方案支援醫療保健、航空、高端科技等多個行業，提供重要資訊更新和干預措施，確保具敏感性的貨件完整無缺地即時送達。

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FedEx SurroundR 監測和干預解決方案能為客戶提供三大關鍵優勢：

1. 靈活性和可控性–借助人工智能和SenseAware ID，SurroundR 儀表板可接近即時地提供全球可視性和預測分析。

2. 更高價值–特殊處理代碼能幫助提升營運能力，實現優先登機和處理、冷鏈支援和貨運網絡內外的干預。

3. 安心服務–配合24小時全天候專家支援，確保在轉運中心、停機坪和服務站有專責小組主動進行監測和干預，包括為客戶提供客製化報告。

聯邦快遞亞太地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示：「聯邦快遞致力創新，以滿足客戶不斷改變的需求。透過數據應用的智能解決方案和FedEx SurroundR的推出，我們為客戶打造出智慧物流。這些工具不僅是用來追蹤物貨物，而是能做出即時智能干預，確保貨運在監控運送，還能以主動管理降低運輸風險。這對於依靠準時交貨和進行高風險貨物運輸的企業來說是一個顛覆性的改變。」

亞太地區的FedEx SurroundR監測和干預物流解決方案利用先進的傳感器技術，包括SenseAware ID和近即時數據分析，為全球貨件提供持續監測和主動干預。聯邦快遞一直以來是感應物流的先驅，為緊急和高價值貨件提供先進的追蹤服務。SenseAware ID 採用輕巧的小型感應器，每兩秒透過低功耗藍牙 (Bluetooth Low Energy) 將包裹位置資料精準地傳送至整個聯邦快遞網絡中的 Wi-Fi 接入點或既有網關裝置。配備 SenseAware ID 感應器的包裹會被追蹤數百次，而使用傳統包裹掃描裝置則只有數十次，這方案能為客戶提供前所未有的貨物位置即時數據。

FedEx SurroundR系統中人工智能和機器學習技術的戰略性應用，彰顯了聯邦快遞對創新的承諾。這些技術能預測貨物運輸過程中的潛在阻礙，使聯邦快遞及其客戶能迅速做出明智的決策，這將改變企業管理物流的方式，增強其供應鏈的可視性與可控性。

如欲了解更多有關FedEx SurroundR 監測和干預物流解決方案及其他創新技術的資訊，可瀏覽 fedex.com。

關鍵字： 聯邦快遞監測和干預解決方案供應鏈可視性

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