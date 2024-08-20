AI機器人「漲跌劇烈」！所羅門、昆盈　被列入19檔注意股名單

▲近期AI應用、機器人題材相關個股成為矚目焦點。圖為輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

證交所20日公布19檔注意股，其中，「AI機器人概念股」包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、盟立（2464）、慧友（5484）、翔耀（2438）等，皆因累積周轉率、當日沖銷成交量、收盤價漲幅或價差不等門檻，被列入注意有價證券資訊名單。

智慧製造展「Intelligent Asia」即將展出最新機器人與自動化工業最新技術，現場將展示具備數據分析及自主學習能力的設備，外界更傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳有機會來台參與，使近期AI應用、機器人題材相關個股成為矚目焦點，股價漲跌劇烈。

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「機器人加上AI，絕對是趨勢。」所羅門董事長陳政隆日前向記者表示，當AI不斷發展，相信未來3至5年可預見人形機器人因AI加持而大幅提升各種能力，包括視覺、感知、行為，機器人做的事情「愈來愈像真人」。

據了解，所羅門已在機器人相關應用領域上研發了10年。在整體應用解決方案上，所羅門不做機器人「本體」，而是提供機器人的「眼」及「腦」，並將輝達平台導入解決方案而快速完成自動化。

▲所羅門董事長陳政隆。（圖／記者楊絡懸攝）

電腦周邊產品為主的昆盈，近年來優化產品組合，因曾幫品牌廠代工掃地機器人，因而跨足AI機器人領域，自製的雷射偵測系統已銷售至美國、日本、歐洲等高階市場，甚至被看好有機會打造成「AI機器人的眼睛」，後續能否切入相關機器人供應鏈備受期待。

自動化設備廠盟立，則聚焦生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機，除了發展機器人應用，像是半導體設備廠的無人搬運車、機器手臂系統也是盟立的開發範圍，近期也與輝達合作相關的機器人項目，甚至以自動化生產設備切入台積電CoWoS供應鏈。

慧友從安控廠商轉型工業電腦業，優勢是具備影像辨識分析技術，透過輝達AI計算平台Jetson開發出影像辨識相關等軟硬體產品，近年也聚焦智慧交通解決方案，雖然尚未轉虧為盈，但AI相關產品占整體營收比重3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模。

另一方面，翔耀日前也宣布斥資新台幣6.3億元，在台灣設置AI算力中心（AICC），預期今年第四季起上線營運並陸續投資。翔耀董事長林以山說，AICC採用輝達H200晶片及美超微（Supermicro）溫水冷卻技術，未來除了國內訂單外，將接洽馬來西亞、日本、香港等海外市場客戶。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：鴻海元大3A購04（084985）、大洋（1321）、訊舟（3047）、大量（3167）、聯鈞（3450）、晶彩科（3535）、達邁（3645）、氣立（4555）、祥碩（5269）、富世達（6805）、昇陽半導體（8028）、美德醫療-DR（9103）、泰金寶-DR（9105）、明輝-DR（911608）等。