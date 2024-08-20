ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

AI機器人「漲跌劇烈」！所羅門、昆盈　被列入19檔注意股名單

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

▲近期AI應用、機器人題材相關個股成為矚目焦點。圖為輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

證交所20日公布19檔注意股，其中，「AI機器人概念股」包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、盟立（2464）、慧友（5484）、翔耀（2438）等，皆因累積周轉率、當日沖銷成交量、收盤價漲幅或價差不等門檻，被列入注意有價證券資訊名單。

智慧製造展「Intelligent Asia」即將展出最新機器人與自動化工業最新技術，現場將展示具備數據分析及自主學習能力的設備，外界更傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳有機會來台參與，使近期AI應用、機器人題材相關個股成為矚目焦點，股價漲跌劇烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「機器人加上AI，絕對是趨勢。」所羅門董事長陳政隆日前向記者表示，當AI不斷發展，相信未來3至5年可預見人形機器人因AI加持而大幅提升各種能力，包括視覺、感知、行為，機器人做的事情「愈來愈像真人」。

據了解，所羅門已在機器人相關應用領域上研發了10年。在整體應用解決方案上，所羅門不做機器人「本體」，而是提供機器人的「眼」及「腦」，並將輝達平台導入解決方案而快速完成自動化。

▲所羅門董事長陳政隆。（圖／記者楊絡懸攝）

▲所羅門董事長陳政隆。（圖／記者楊絡懸攝）

電腦周邊產品為主的昆盈，近年來優化產品組合，因曾幫品牌廠代工掃地機器人，因而跨足AI機器人領域，自製的雷射偵測系統已銷售至美國、日本、歐洲等高階市場，甚至被看好有機會打造成「AI機器人的眼睛」，後續能否切入相關機器人供應鏈備受期待。

自動化設備廠盟立，則聚焦生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機，除了發展機器人應用，像是半導體設備廠的無人搬運車、機器手臂系統也是盟立的開發範圍，近期也與輝達合作相關的機器人項目，甚至以自動化生產設備切入台積電CoWoS供應鏈。

慧友從安控廠商轉型工業電腦業，優勢是具備影像辨識分析技術，透過輝達AI計算平台Jetson開發出影像辨識相關等軟硬體產品，近年也聚焦智慧交通解決方案，雖然尚未轉虧為盈，但AI相關產品占整體營收比重3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模。

另一方面，翔耀日前也宣布斥資新台幣6.3億元，在台灣設置AI算力中心（AICC），預期今年第四季起上線營運並陸續投資。翔耀董事長林以山說，AICC採用輝達H200晶片及美超微（Supermicro）溫水冷卻技術，未來除了國內訂單外，將接洽馬來西亞、日本、香港等海外市場客戶。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：鴻海元大3A購04（084985）、大洋（1321）、訊舟（3047）、大量（3167）、聯鈞（3450）、晶彩科（3535）、達邁（3645）、氣立（4555）、祥碩（5269）、富世達（6805）、昇陽半導體（8028）、美德醫療-DR（9103）、泰金寶-DR（9105）、明輝-DR（911608）等。

關鍵字： AI機器人股市投資技術

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP86正片／你的信用好嗎？房貸車貸都會看的「信用評分」 如何提高又為何扣分一次告訴你！

推薦閱讀

快訊／中信金搶親！　正式宣告買新光金

快訊／中信金搶親！　正式宣告買新光金

「新新併」出現重大變數！中信金（2891）正式公告今（20）日董事會決議通過向金管會申請投資新光金（2888）。中信金在今日下午5點40分正式發出聲明，說明投資案需要待金管會核准，聲明中亦強調「轉投資新光金將產生極大綜效」，創造中信金、新光金股東更大價值。

2024-08-20 17:47
新光金遭搶親！股價突爆量強漲半根　中信金傳表態有玄機

新光金遭搶親！股價突爆量強漲半根　中信金傳表態有玄機

新光金（2888）併購話題不斷，先有台新金（2887）有意在本周四（22日）董事會啟動整併，中信金（2891）在中午12點半傳出今（20日）下午將發出重大訊息表態搶親，股價直接由跌強拉半根漲停，金融圈主管猜測，中信金選今日出手藏有玄機。

2024-08-20 12:50
新青安7月急凍！受理件數月減354件　單家減幅最大3成

新青安7月急凍！受理件數月減354件　單家減幅最大3成

財政部公告7大行庫新版青年安心成家（新青安）政策性放貸執行情形，雖然撥貸件數和金額持續成長，但7月受理件數降至6805件，較6月減少354件，除了台銀、土銀以外，4官股銀行單月受理件數皆衰退，1間零成長，更有一間官股銀行6月原通報受理1894件，後來緊急修正為632件，在7月受理443件下，衰退幅度約3成，「嚴格審查」的姿態完全展現。

2024-08-20 13:38
ZT被收購卻見「英業達爆量大跌」　市場憂輝達、AMD要選邊站

ZT被收購卻見「英業達爆量大跌」　市場憂輝達、AMD要選邊站

晶片大廠超微（AMD）戰略性收購AI資料中心設備設計廠ZT Systems公司；其中，英業達（2356）是ZT Systems合作多年的大股東之一，重磅消息釋出後，英業達20日股價震盪波動，開盤下跌近4.9%，回彈仍跌2.55%左右，成交量排台股上市前10大，成為盤面上的焦點。

2024-08-20 13:24
路透調查「Fed今年剩3次會議各降息1碼」　經濟不太可能衰退

路透調查「Fed今年剩3次會議各降息1碼」　經濟不太可能衰退

根據《路透社》調查顯示，絕大多數經濟學家表示，聯準會（Fed）將在2024 年剩餘的3 次會議上每次降息25 個基點（0.25個百分點、1碼），比上月調查結果多一次，另外多數經濟學家認為美國經濟不太可能衰退。

2024-08-20 11:53
雲豹漲停仍陷貼息窘境　森崴填息達陣

雲豹漲停仍陷貼息窘境　森崴填息達陣

雲豹能源在7月底除息前一天股價盤中創下330元史上新天價後，除息卻一蹶不振，陷入嚴重貼息，儘管今日亮漲停燈至244.5元，但仍處於貼息狀態，股息預計下周四（29日）入帳。

2024-08-20 10:23
AI亮紅！妖股慧友震盪漲逾8%　工業電腦廠維田「連飆4根漲停」

AI亮紅！妖股慧友震盪漲逾8%　工業電腦廠維田「連飆4根漲停」

台股20日延續漲勢開高，開盤指數為22,464.07點，一度漲逾百點至22,545點，權值王台積電（2330）以977元開出，上漲4元。「Intelligent Asia」系列展覽在即，其他如AI概念股、部分工業電腦廠等也亮紅。

2024-08-20 10:04
台股ETF受益人衝破949萬　續創25周新高

台股ETF受益人衝破949萬　續創25周新高

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加43730人，為連續25周創新高，總人數來到949萬3962人。

2024-08-20 09:15
4銀行台幣優利定存比一比　不到300萬平均月領4091元

4銀行台幣優利定存比一比　不到300萬平均月領4091元

市場資金緊峭，銀行不斷祭出優利定存吸引存款族投資，《ETtoday新聞雲》盤點台新銀、永豐銀等4家銀行6個月期優利定存專案發現，多家銀行年息已來到2%，台新銀雖年息落在1.65%，但因專案期間拉長至年底有效，且主打不用花300萬元就可打造平均月領4091元，吸引存款族搶進。

2024-08-20 00:02
88萬股民期待！　「月配ETF」00929早盤填息率逾7成

88萬股民期待！　「月配ETF」00929早盤填息率逾7成

擁有88萬名股民的「月配ETF」復華台灣科技優息（00929）20日進行除息交易，每單位配息0.18元，除息首日參考價19.64元。觀察早盤情形，盤中最高達19.78元，填息率77%，正邁向填息的路途中。

2024-08-20 10:35

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中信金搶親！　正式宣告買新光金

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

群創55萬股東注意！下周15.17元恢復交易　售南科廠利多添話題

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

「新青安」引爆史上最嚴限貸令！金管會說話了

ZT被收購卻見「英業達爆量大跌」

快訊／下班注意！新北5地淹水警戒　淡水、八里列一級

4銀行台幣優利定存比一比　不到300萬平均月領4091元

馬斯克積欠38億元　緯穎提告X平台求償

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366