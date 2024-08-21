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韓AI獨角獸誕生！　韓媒：牽動台積電和三星電子代工版圖

▲▼半導體晶片。（示意圖／路透）

▲Rebellions與Sapeon宣布合併。（示意圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

韓國兩家IC設計公司Rebellions和Sapeon正式合併。成為韓國首家 AI 獨角獸公司，根據韓媒《BusinessKorea》報導業界正在密切關注合併後，對三星電子與台積電（2330）代工競合關係，市場猜測，合併後的公司可能會與三星電子和台積電保持雙軌合作，但最終可能會選擇台積電。

韓國兩家IC設計公司Rebellions和Sapeon正式合併。合併合約於8月18日簽署，雙方同意Sapeon與Rebellion的企業價值比例為1:2.4。此次合併將打造韓國最大的人工智慧半導體獨角獸，企業價值超過1兆韓元（約239億新台幣）。

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報導稱，Rebellion一直將AI半導體量產業務外包給三星電子，而Sapeon也一直將業務外包給台積電。透過合併，三星電子預計將與新成立的公司建立合作體系，該公司將由 Rebellions 執行長 Park Sung-hyun 領導。合併後的公司旨在挑戰NVIDIA在人工智慧半導體市場的主導地位，特別是其神經處理單元（NPU），預計將取代NVIDIA的圖形處理單元（GPU）。

業界正在密切關注合併後的公司是否會繼續擴大與三星電子的合作關係。目前，Rebellions正在透過三星電子的代工製程大量生產AI半導體，並正在使用三星電子的高頻寬記憶體（HBM）第5代HBM3E開發新一代AI半導體「Rebel」。 Rebel晶片計劃於今年第四季完成設計並推出。

合併前，Sapeon 將 AI 半導體量產外包給台積電，並與 SK 海力士合作。 Sapeon目前正與SK海力士和台積電合作開發AI半導體「X430」。鑑於SK電訊、SK海力士、SK Square等SK集團附屬公司是合併後實體的第二大股東，預計它們將對半導體供應鏈產生一定影響。

業界猜測，合併後的公司可能會與三星電子和台積電保持雙軌合作，但最終可能會選擇台積電。這引發了人們對合併後三星電子將如何擴大與這些公司的供應鏈合作的關注。

隨著Rebellion和Sapeon合併後的公司定位為代表韓國AI半導體的獨角獸公司，三星電子和台積電等主要參與者的策略性舉措對於塑造AI半導體市場的未來至關重要。

關鍵字： RebellionsSapeon

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