韓國出口衰退　韓媒嘆：慘輸台灣、中國

▲台灣出口額十年來成長36％。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

根據韓國經濟研究所最近的一份報告顯示，過去10年，韓國的出口成長明顯落後於中國及台灣，以去年跟2013年相比，中國出口額成長54.8％、台灣成長36％，韓國僅成長13％。

根據韓媒《BusinessKorea》報導，韓國去年出口額為6322億美元，比2013年相比成長13％；中國去年的出口額為3.42兆美元，與2013年相比成長54.8％；台灣的出口額也大幅成長，去年出口額與2013年相比成長36％至4148億美元。

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報告指出，韓國的出口成長率僅為台灣的三分之一、中國的四分之一；日本的出口成長率是東亞主要經濟體中最低的，從2013年的7149億美元增加到2023年的7168億美元，僅成長0.3%。

報告也強調出口市佔率變化，韓國的佔比從2013年的3.0%下降到2023年的2.7%；中國的佔比從11.9%上升到14.6%；台灣的佔比從1.6%上升到1.8%；日本的佔比從3.8%下降到3.1%。

這種趨勢在韓國的電子、汽車、半導體和機械等4大出口產品中最為明顯，韓國電子產品去年出口額為1713億美元，較2013年成長26.4%。台灣電子產品出口額去年與2013年相比則成長80.7％。

在汽車領域，韓國汽車出口額2013年為727億美元，領先中國的585億美元。然而，韓國汽車2023年出口仍維持在918億美元的水準，而中國出口則猛增228.8%至1925億美元，大幅超過韓國。

外媒指出，隨著全球貿易格局不斷發展，韓國面臨著在來自中國和台灣地區日益激烈的競爭中保持領先出口國地位的挑戰。未來幾年對韓國來說至關重要，因為它尋求促進出口成長並恢復其在關鍵產業的競爭優勢。