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歡慶建交25年　台灣-帛琉商品暨文化展30家企業參與

▲左上圖我國駐帛琉黎大使黎倩儀(中)、帛琉南女王Bilung Gloria Salii(右4)、帛琉副總統兼司法部長Hon.J. Uduch Sengebau Senior(右3)等貴賓偕同開幕；右上圖極智公司廠商洽談；下圖台帛貴賓與參展企業大合照。（圖／貿協提供）

▲左上圖我國駐帛琉黎大使黎倩儀(中)、帛琉南女王Bilung Gloria Salii(右4)、帛琉副總統兼司法部長Hon.J. Uduch Sengebau Senior(右3)等貴賓偕同開幕；右上圖極智公司廠商洽談；下圖台帛貴賓與參展企業大合照。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年適逢台帛建交25週年及帛琉獨立30週年，外貿協會與駐帛琉大使館於本月19日至21日在帛琉科羅州文化中心辦理為期3天「台灣-帛琉商品暨文化展」。本次展覽除展出台灣適銷當地產品外，特結合觀光文創市集、台灣及帛琉畫家聯展等文化元素，以吸引帛琉當地消費及觀光人潮，並見證台帛建交25週年之經貿及文化交流成果。

本次活動係外交部委由外貿協會於帛琉辦理，外貿協會特別擴大邀請各領域企業前往展示我優良產品，共計30家企業參與，展出項目包括AI 監控系統、汽車零配件、潛水裝備、封口機、休閒食品、文創產品、保健品、家具及家用品等。

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展覽於8月19日上午辦理開幕，我國駐帛琉黎倩儀大使邀請帛琉副總統兼司法部長Hon.J.Uduch Sengebau Senior等多位政要及貴賓250人參加。黎大使致詞表示，今年是台灣商品文化展連續第三年在帛琉舉辦，共有37家企業共襄盛舉，其中包括7家帛琉業者。黎大使指出，這次的活動不僅是商品展示，更是台帛兩國交流、合作與成長的平台。黎大使還提到，食物是全球愛的語言，此次也特別邀請兩位經驗豐富、廚藝精湛的臺灣廚師，不僅現場展示廚藝，同時分享臺灣豐富的烹飪文化。

帛琉貴賓-人力資源文化觀光及發展部長Hon. Ngiraibelas Tmetuchl表示，貿易展覽是韌性與創新的見證，台灣在過去25年來為帛琉及其人民做出的巨大努力，強烈體現兩國共同發展的承諾，並希望臺帛兩國繼續加強合作，維持兩國友好的邦誼。

帛琉以旅遊觀光著稱，連續6年榮獲台灣精品獎-冠馳公司高質感兼具舒適感的游泳鏡深受買主及消費者青睞;尚毅企業是專業設計和製造水肺潛水攝影設備的業者，其專業潛水攝影設備吸引帛琉專業買主及玩家駐足詢問。裕信管理提供全方位客製化產品規劃設計生產，為台灣潛水業唯一擁有CE認證的品牌工廠，此次的展出，該公司羅經理對帛琉潛水市場深具信心。躍入深藍永續旅遊觀光行程整合大數據、AI、區塊鏈等創新科技的導入，並推動公民科學帶入永續旅遊概念，深獲帛琉政府及民眾共同維護環境生態的認同。

這次展出休閒食品的業者展出包括愛玉子、鱈魚香絲、香菇素肉乾、人蔘飲、水果優格、堅果等，試吃及購買人潮絡繹不絕。豊禾文創海洋友善防曬棒強調環保，與帛琉維護環境生態理念相同;美科實業的天然永續頭皮養護品，消費者爭相詢問何處可以買到該產品。

和盛企業贊助曾獲金氏世界記錄的泡泡玩具，大獲當地家庭喜愛，玩樂過程中充滿驚喜歡笑。立佳企業的安全監控系統，於展覽結束前即已完售。新盛勝的家用品於開展第1天上午亦已售罄，讓晚到的買主扼腕不已。多家食品業者都為所帶來的展品太少而懊惱，笑稱要爭取明年優先參展的資格。

本屆價購展品區展出的台灣精品在現場亦獲高度肯定，如明基65吋量子點護眼Google TV結合華碩電競手機的線上遊戲體驗、酷熱敷水波式按摩眼罩，以及除獲台灣精品亦獲德國IF產品設計獎的寶熊Okuma魚輪等。

另結合台灣及帛琉30位畫家的畫作藝廊展出、台灣美食主廚表演及試吃，均讓觀展者對本展的多元化展出讚賞不已。本次的展覽，同時也吸引帛琉2家最大的超市業者Western Carole Trading與Surangel & Sons 公司採購人員至現場，與參展企業洽談採購商機。

帛琉為我國亞太地區的重要友邦，地處西太平洋密克羅尼西亞群島，由8個主要島嶼及約340個火山岩小島組成，其中9個島有居民，通稱帛琉群島。該國土地面積488平方公里，人口約2萬人(含外勞6千餘人)，其中約1.3萬人集中於第一大城科羅(Koror)，其他則散居大島各州濱海地區，為重要及美麗的觀光勝地，主要產業為觀光旅遊。

今年貿協與我國駐該地大使館再度合作擴大辦理本次商展，協助我國業者拓展該市場商機、促進臺帛雙邊互惠合作及文化交流，更進一步見證兩國友好且堅實的邦誼。

關鍵字： 建交25年台灣帛琉商品暨文化展

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