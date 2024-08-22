房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效

▲看屋照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導



受到央行限貸令影響，向銀行申辦房貸業務的民眾叫苦連天，不過財政部官股銀行兆豐銀公告，9月23日起將更改房貸開辦費收取計算方式，由現行每件定額5000元至8000元，改為「核貸金額0.1%、最低收5000元」的制度，等於收費無上限，民眾如果向兆豐銀申辦2千萬房貸，開辦費將多1.2萬元。

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▲兆豐銀消費者貸款業務收費變動比一比。（圖／翻攝兆豐銀官網）

銀行主管表示，兆豐銀房貸開辦費用採取「定額收費」制度已行之有年，不過最近公告改採「依比例制」收費，民眾購屋負擔自然增加。

除了房屋貸款以外，兆豐銀公告指出，包括短中期理財型擔保貸款、其他擔保貸款、次順位房貸、其他類無擔保貸款收費方式都從現行定額制改採依比例收費制，銀行收費計算方式同樣為「核貸金額的0.1%、低消5000元」。

不過，兆豐銀行並非唯一一家採取「無上限」收費的業者，同屬官股銀行的第一銀行、華南銀行與彰化銀行房貸開辦費已來到「貸放額度0.15%、最低5000元」，都比兆豐銀還要高。而合作金庫銀行房貸開辦費則是為申貸額度0.1%，最低5000元，與兆豐銀9月23日上路的新制相同。