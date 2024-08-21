達明機器人9月擬興櫃掛牌！拚今年成長3成　輝達AI數位孿生亮相

▲達明機器人董事長何世池。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

達明機器人21日證實，預計9月將提出興櫃申請，如果順利通過，在今年9月底或10月初可看到達明掛牌，屆時所有財務營運資訊將公開揭露；至於興櫃掛牌交易滿6個月後，則另提出上市申請，預計明年10月上市。

展望產業未來，達明機器人預期今年將成長2至3成。達明機器人董事長何世池受訪時也坦言，「雖然上半年還不錯，下半年應該比上半年好，但整體來講，今年還是滿辛苦」，主要是地緣政治、降息、物價等外在因素快速變化，現階段謹慎保守，逐步完成新專案，長期發展仍受各界期待。

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據了解，達明機器人手上有車用零組件及半導體相關訂單，目前市場比重最大是歐洲，其次是中國市場，而日本及台灣相當。

對於AI機器人產業下一階段發展，何世池表示，目前AI訓練正邁向「視覺語言行動」（VLA）模型開發，讓AI機器人更能理解人類要求的任務。多數人認知的生成式AI，多著墨於文字、語言領域，但在機器人的發展上，則是要讓AI學習視覺感測、馬達等所有動作參數，成為一個訓練資料（training data）的大型語言模型。

「你有了手臂也不會用，因為你要有系統整合（SI），還要有電子硬體周邊等一系列資源。」何世池說，現在機器人產業來到了新的階段，但這些領域都不能依賴單一工程師完成，而是要團隊合作打造應用，未來人型機器人的發展也是如此，都需要大量的時間、人力、資源逐步完成。

▲達明機器人利用輝達（NVIDIA）Omniverse平台打造「AI數位孿生」。（圖／記者楊絡懸攝）

達明機器人參加台北自動化工業大展，現場展示具有AI功能的全方位智慧協作機器人系列「TM AI Cobot」，並呈現多種智慧製造領域應用，包括AI混箱卸棧、AI瑕疵檢測、AI數位孿生及AI半導體視覺定位。

其中，「AI數位孿生」是利用輝達（NVIDIA）Omniverse圖形仿真模擬平台。達明機器人向《ETtoday新聞雲》表示，這款應用可先透過VR眼鏡進行平台模擬實驗，藉由3D視覺辨識任務執行，整段過程記錄下來之後，就可將虛擬結果導入至實體設備，甚至「虛實切換」同步運作，幾乎是無縫接軌。

換句話說，用戶可以先配戴VR眼鏡進行虛擬演練，接著不論是操作演練或初期規劃，這些資料都將進一步訓練AI模型，最後可透過AI軌跡功能自動生成最佳運行路徑，不但降低導入風險，還能有效縮短編程時間約70%。

此外，達明機器人也推出重磅新品「TM30S」，資料顯示，最高達35公斤的負載能力，及1,702mm的臂長，以最佳比例領先同級30公斤的產品，不僅以業界少見的大重量取勝，更搭配優異臂長、擴大手臂運動範圍，增加產品取放空間。這款機器人內建AI視覺系統，具備工件瑕疵檢測及來料定位功能，大幅提升生產效率與品質控制。

▲達明機器人「AI數位孿生」使用的VR眼鏡。（圖／記者楊絡懸攝）

▲達明機器人總經理陳尚昊（左）向經濟部長郭智輝介紹機器人手臂。（圖／記者楊絡懸攝）