證交所公布12檔注意股　英業達借券賣出成交量達16.34%入列

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布12檔注意股，其中英業達（2356）因08月20日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率16.34%，且08月20日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.56倍，因此被列入。
其餘還有昆盈、翔耀、訊舟、弘憶股、聯鈞、晶彩科、達邁、氣立、迎廣、昇陽半導體、泰金寶-DR被列入。
▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布12檔注意股，其中英業達（2356）因08月20日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率16.34%，且08月20日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.56倍，因此被列入。
其餘還有昆盈、翔耀、訊舟、弘憶股、聯鈞、晶彩科、達邁、氣立、迎廣、昇陽半導體、泰金寶-DR被列入。
關鍵字： 注意股
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中央銀行今（21日）發新聞稿指出，近期分別邀請34家本國銀行來行座談，會中已籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並在9月6日前提改善報告，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形。
2024-08-21 17:27
經濟部長郭智輝今（21）日上午受訪時透露，下午將與AMD總公司資深副總裁王啟尚等人碰面，也將詢問對方設點計畫，對此，經濟部證實，AMD也於拜會中向郭智輝表示，將於台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。
2024-08-21 17:06
技嘉集團（2376）創辦人暨副董事長劉明雄於8月21日凌晨2時30分安詳辭世，享壽64歲。技嘉科技集團全體員工聞此噩耗，皆感到萬分痛心與不捨。
2024-08-21 15:56
科技富豪馬斯克（Elon Musk）職掌社交媒體X（前身Twitter）後，竟拒付高達1.2億美元（約新台幣38億元）伺服器零件費用，被台灣伺服器代工大廠緯穎（6669）提告。對此，緯穎21日公告表示，已委任律師於美國加州北區聯邦地區法院向X平台提起訴訟，待法院審判結果確定。
2024-08-21 16:36
永豐銀行總經理莊銘福今（21日）表示，永豐銀對今年房貸業務看法本來就趨保守，主要認為目前民眾買房負擔太大，很多房貸支出超過家庭收入1/3，因此，去年訂定業務目標即保守因應，房貸放款餘額成長率「0%～3%」、「趨近於零成長」。
2024-08-21 15:57
擁有94萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（21日）公告第3次配息，每股配0.05元，為連續3次達成「每張發50元」的紀錄。
2024-08-21 14:47
新光金（2888）、台新金（2887）「新新併」發生新波折，中信金（2891）昨臨時董事會宣布向金管會遞交投資新光金申請，搶親效應引爆新光金股價走揚，今日早盤漲逾半根後收斂，開盤8分鐘成交量已衝破30萬張，但中信金股價跌逾4%、台新金也跟著翻黑小跌0.27%。
2024-08-21 09:14
韓國兩家IC設計公司Rebellions和Sapeon正式合併。成為韓國首家 AI 獨角獸公司，根據韓媒《BusinessKorea》報導，業界正在密切關注合併後對三星電子與台積電（2330）代工競合關係，市場猜測，合併後的公司可能會與三星電子和台積電保持雙軌合作，但最終可能會選擇台積電。
2024-08-21 10:25
根據韓國經濟研究所最近的一份報告顯示，過去10年，韓國的出口成長明顯落後於中國及台灣，以去年跟2013年相比，中國出口額成長54.8％、台灣成長36％，韓國僅成長13％。
2024-08-21 10:49
台積電德國廠破土動工，外媒彭博報導指出，因中美緊張局勢加劇，歐洲大陸尋求保障其晶片供應，並在台積電赴歐設廠後，爆發晶片大戰。
2024-08-21 10:07
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