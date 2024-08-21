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證交所公布12檔注意股　英業達借券賣出成交量達16.34%入列

▲▼證交所公布注意股。（圖／資料照）

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

證交所今日公布12檔注意股，其中英業達（2356）因08月20日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率16.34%，且08月20日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.56倍，因此被列入。

其餘還有昆盈、翔耀、訊舟、弘憶股、聯鈞、晶彩科、達邁、氣立、迎廣、昇陽半導體、泰金寶-DR被列入。

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關鍵字： 注意股

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