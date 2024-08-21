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全家調整中國投資架構　未來專注上海等4大城市發展

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

全家（5903）今年2月底曾發布重訊，說明將重整對中國地區投資架構，今（21）日再度重訊公告補充說明，此投資案已獲經濟部投審司核准通過，未來在中國可展店區域，除了上海、蘇州、杭州、無錫等4個城市外，還包含江蘇省、安徽省、浙江省等，其他尚未授權的省份也會陸續評估發展可能性，完成後，台灣全家將認列利益約新台幣28億元。

全家說明，今年2／29曾發布重大訊息，說明台灣全家為提升轉投資效益，擬於經濟部投資審議司同意後、重整對中國投資架構；今日重大訊息為補充說明，此投資案已獲投審司正式通過，完成後台灣全家將認列新台幣約28億元利益，實際金額尚須扣除稅賦等交易成本。

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全家表示，將重組中國投資事業，全家指出，原經由第3地區投資事業間接在中國投資，台灣全家的間接持有China CVS（CAYMAN ISLANDS）Holding CORP.（簡稱CCH）18.31％股份。

全家指出，調整後將透過新設華東合資公司，名為CHINA EASTERN CVS（CAYMAN ISLANDS）HOLDING CORP.，持續與日本全家、頂全合作，投資上海福滿家便利店有限公司、蘇州福滿家便利店有限公司、杭州市頂全便利店有限公司、無錫福滿家便利店有限公司，截至上半年，總店數為2242家，台灣全家於其中持股9％；其餘9.31%股權將回收。

全家表示，原本是與日本全家、頂全共同經營上海 蘇州、杭州、廣州、成都、深圳、無錫、北京、東莞等9大城市的全家，調整完成後，其餘5個城市則由頂全獨資經營。

全家也說，近年中國經營環境嚴峻，重新評估各地區投資效益後，相對看好且續投上海、蘇州、杭州、無錫，由台灣全家（9%）、日本全家（11%）、頂全（80%）合資經營，新設華東合資公司（CECH），未來可展店地區，除上述4大城市外，尚且包含江蘇省、安徽省、浙江省；其他日本全家目前未區域授權省份，在評估市場潛力且獲日本全家同意下，未來都有可能是擴大展店的新市場。

 

關鍵字： 全家中國

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