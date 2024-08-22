中信金「攔轎搶親」投資新光金　許舒博：沒有半路殺出

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）合併出現搶親事件，中信金（2891）也想要投資新光金，出現「金控三角戀」的局面，對此，商總理事長、中信金子公司台灣人壽副董事長許舒博今（22）日指出，他本身也在中信金裡面，不方便針對此事發表意見，不過，「中信金應該是在被動的狀態下進入這個事件，沒有半路殺出的問題。」

針對中信金也想合併新光金一事，許舒博表示，他本身也在中信金裡面，因此不方便對此事發表意見；外界認為，中信金突然半路殺出要搶親，他則認為，「事出必有因，總是會有主動、被動的，中信金應該是在被動的狀態下進入的，沒有半路殺出的問題。」

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如果真的有整併的話，對於市場會不會有什麼改變？許舒博指出，台灣所有金融業都希望打國際盃，希望整合更強大的力量可以走出去，不能只有台灣2300萬人口的布局，這樣對整個金融產業是不好的。

許舒博說，台商在全球布局，都需要台灣金融機構的支持，因為很多信譽都在台灣，若是到別國發展，沒有金融的支持，對業務發展會有困難，「假使台灣的金融機構能夠整併，創造更大的市場，作為台灣向全球發展的後盾，我認為是可以更好的，但將來怎麼併我不方便發表意見。」