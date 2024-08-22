LINE Pay全台55萬支付據點！用「優惠券」半年衝出10億元交易額

▲LINE Pay mini領取LINE Pay優惠券新功能上線，提供商店更靈活彈性的發券策略。（圖／LINE Pay提供）

記者楊絡懸／台北報導

LINE Pay連加網路（7722）22日宣布，全台支付據點已超過55萬處，致力提供創新服務為合作商店創造更多商機、提升營業額。另外，LINE Pay更首創讓用戶先領券再消費的「LINE Pay優惠券」，2024年上半年就創造超過10億元的交易額，即日起並進一步推出「LINE Pay mini」領取優惠券新功能，用戶結帳前就可領券使用。

根據LINE Pay統計，2024年上半年LINE Pay用戶領取約9,000萬張優惠券，帶動交易金額超過10億元，又以夜市商圈活動領券折抵最為踴躍，顯示優惠券即時有感折扣，受到用戶青睞與喜愛。

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為了協助中小型店家善用行動支付創造更多商機，LINE Pay宣布，全新「LINE Pay mini」領取優惠券功能，即日起正式上線，使用LINE Pay mini收款的商店，可主動發放優惠券讓用戶在LINE Pay mini前螢幕上直接領券。

不僅增加發送行銷活動優惠券的靈活性，也能有效「留住舊客、吸引新客」，讓LINE Pay mini不單是一台收款設備，同時也是創造營收的行銷工具。

此外，LINE Pay合作店家也可透過LINE Pay好康地圖，發放優惠券讓用戶點選下載，用戶可在好康地圖找尋「橘色跳跳圖標」，就可下載店家專屬優惠券；或店家也可運用LINE Pay大數據分析及篩選，將優惠券透過官方帳號精準推播發送予用戶，讓消費者先領券再享折扣優惠。