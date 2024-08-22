人氣女星內田理央也愛逛　台灣精品形象概念店連3年魅力不減

▲左起三井不動產石川憲久本部長、有鄰堂松信健太郎社長、台北駐日經濟文化代表處林春壽組長、日本女星內田里央、東京台灣貿易中心鄧之誠主任、三井不動產商業設施本部梶原社長。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

去年吸引超過萬人參觀的「台灣精品形象概念店」已建立良好口碑，今年夏天再度於誠品生活日本橋盛大開幕，今(22)日開幕媒體見面會上，日本人氣女星內田理央也以台灣精品福熊好朋友的身分到場站台，分享她與臺灣的深厚情誼。

見面會座無虛席，由全新設計的台灣精品吉祥物「福熊」擔任店長，帶領消費者探索24家品牌117件台灣優質商品，打造出體驗台灣高質感產品的最佳場域。日本前五大電視台的富士電視台、TBS電視台都特地前來報導，現場還有日本三井不動產株式會社、報知新聞、日刊新聞等22家主流媒體及貴賓共56人蒞臨。

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本次概念店以「福熊的美好一天」為主題，將展場打造成一個充滿儀式感的空間。從活力早晨、戶外工作到夜晚居家的舒眠時刻，都能找到適合的台灣精品。特別值得一提的是，展場首次採用排列藝術(Knolling)，讓產品井然有序、具設計感陳列，搭配福熊可愛的形象，打造出視覺與體驗兼具的購物空間。

曾多次造訪台灣的內田理央，自稱是台灣的忠實粉絲，到台灣喜歡吃美食及逛街購物。她逛了台灣精品形象概念店後，對於現場的產品愛不釋手，更表示原來這麼多優質產品都來自臺灣，鼓勵日本消費者可安心選購。

除了內田理央，多家台灣精品企業也參與了本次活動，包括督洋的JC-110無重力按摩椅，提供最舒適的按摩體驗；技嘉的AERO 14 OLED創作者筆電，輕巧外型可隨時高效辦公；宏碁智新的仙女棒造型吹風機，急忙出門也能美美亮相；紙綸的創意紙相機，可提供獨一無二的拍照體驗；而美利達的ONE-SIXTY 6000全避震式登山車，則能滿足對戶外騎車的所有需求。

東京台灣貿易中心主任鄧之誠於記者會中介紹台灣精品獎是台灣經濟部設立的台灣優良產品獎項，標示著台灣精品標誌的產品，就是臺灣政府認證的產品，是可信賴的象徵；株式會社有鄰堂代表取締役社長松信健太郎表示誠品生活日本橋店是台灣與日本文化交流的場合，台灣精品連續三年在誠品舉辦形象概念店，向日本的民眾傳達台灣產品的美好，相當期待與祝賀。

2024年台灣精品形象概念店將於8月23日至10月22日止為期兩個月於東京誠品生活日本橋店展示及現場販售台灣產品，開幕首周推出多項滿額贈活動，更在店鋪內設計隱藏的福熊打卡點，吸引日本民眾「尋找福熊君」。預估活動期間將吸引萬人以上參觀選購，深化日本對台灣產品的認識及喜愛。