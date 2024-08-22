吳東亮首談中信金搶親　嘆「辜家兩代交情、遺憾沒達成說服」

記者林潔禎、陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）合意併購期間殺出程咬金，中信金（2891）本周宣布以敵意併購方式「搶親」，對此台新金董事長吳東亮首度發聲，感嘆「我們跟辜家認識30多年，兩代的交情」不過吳東亮也感嘆，曾有和「主事者」接觸，「很遺憾沒有能力達成（阻止搶親），但該做的我們都會去做。」

吳東亮指出，台灣這個社會是很小，事實上這些主事者都認識，何況我們跟辜家也有30年了、算是兩代交情，本來上一輩都很熟的朋友。

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▲台新金董事長吳東亮 。（圖／記者黃克翔攝）

至於何時知道中信金大股東辜仲諒有意搶親？吳東亮表示，很早在幾個月前市場上就有消息了，我當然有跟對方的主事者、大股東接觸，尤其最近更是很多他們正式開董事會前就有很多謠傳，我都想說最好大家能夠和平共處、不要有這個事情發生，我們都努力接觸，最好大家能夠和平共處，我們很努力想說服對方，很遺憾能力有限沒有達成，但該做的事我們都會去做。

吳東亮指出，現在董事會對合併都已經達成，這已經是努力了2、3年的事情，我們都以「合規、合法」這麼多次溝通，對員工溝通、照顧，對客戶服務、股東，我們也會盡力去做，我想這是另外一家、突然間丟出一個想法要怎麼做的，「我們也不知道啦！」