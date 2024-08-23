美碳化矽廠Wolfspeed持續虧損　陸行之酸：何時要宣布破產保護或賣掉

▲陸行之。（圖／ETtoday資料照）

記者高兆麟／綜合報導

美國碳化矽(SiC)晶片廠Wolfspeed 21日公布2024會計年度第四季營收約2.007億美元，低於分析師預估的2.013億美元，經調整每股虧損為89美分，高於分析師預估的85美分，對此半導體知名分析師陸行之今日也發文，表示這家公司不知何時要宣布破產保護，還是便宜賣掉，本來一手好牌，現在變成一手爛牌，不知以後接手的企業要想什麼辦法來扭轉。

陸行之表示，Wolfspeed賣10000美元總價的碳化矽晶片，all in成本高達17000美元，真的跟PPT冠軍同學（指英特爾）的程度不遑多讓，上次說到PPT冠軍同學每處理/賣一片10000美元晶圓，就要虧掉6550美元，意思就是每片all in製造成本為16550美元的概念，而台積電是每處理/賣一片10000美元晶圓，就有賺個4350美元，意思是每片all in製造成本為5650美元，看起來美國半導體製造只能靠德州儀器、Microchip、ADI、On semi這幾家撐著了。

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陸行之也分析，Wolfspeed目前在手現金22億美元，三倍營收的資本開支要是不變，每個季度至少要燒掉6億美元，因為現金不足，公司持續增加長期負債，目前淨負債是股本的4.5倍。

Wolfspeed目前手上庫存6.7個月，陸行之也好奇不知道有多少成品成本在市價以上，以後會認列跌價損失。公司打算用目前只有20%產能利用率的8吋廠來逐步取代高成本的6吋廠，但感覺市場明顯供過於求，非大陸市場電動車擴產減速，競爭者持續殺價才是主要問題。

陸行之最後也問，公司快要歸零，董事會不知道為何還沒對CEO下手。

不過Wolfspeed還是有好消息，因為預期電動車營收本季有望成長三倍，另外，也將受惠AI資料中心和太陽能投資。執行長Gregg Lowe指出，過去五到七年累積的部分車用晶片設計，到現在才開始量產，有望促進公司業務成長。

Wolfspeed股價21日上漲2.58%，收在13.51美元，不過今年以來跌幅已接近七成，但在釋出展望後，盤後股價上漲6.22%。