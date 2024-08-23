親撕謠言！鴻海劉揚偉：印度iPhone良率若僅50%「我早就撤了」

▲鴻海舉行中元普渡。鴻海董事長劉揚偉接受採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）23日舉行中元普渡。對於市場傳出印度廠製造良率低於中國廠，是否將重返河南鄭州，鴻海董事長劉揚偉受訪時表示，事實上印度製造的iPhone和中國製造的沒有什麼差別，外面說法都不是真的，「如果良率僅50%，富士康早就撤了，就算富士康不撤，客戶也會叫我們撤。」

在蘋果公司（Apple）供應鏈多元化策略下，相關供應鏈大廠紛紛轉往東南亞及印度設廠，一度讓擁有「iPhone城」稱號的河南鄭州呈現低期蕭條，近期市場更傳出，由於印度廠良率僅中國廠的一半，富士康正考量是否該重返河南鄭州。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們看到很多說法都不是真的。」劉揚偉表示，富士康一直都沒有離開河南，河南是鴻海在中國最大的廠區，全盛時期有40多萬人，怎麼可能說撤就撤？這些發展過程中，很多相關人士都想要「黑」富士康，但都不是事實。

劉揚偉強調，產品線有高低周期，在第一周期、也就是低期時，當然人不會太多，繁榮度也會受到影響，就像廠區也會面對白天和晚上，每段時間的人潮情況當然就不同，富士康並沒有要撤離河南。

此外，市場認為今年iPhone 16新機系列，出貨量可望上看1億支，對此，劉揚偉表示，旺季常態並沒有看到任何異常，不只是手機，其他電子產品都一樣，至於有沒有可能1億支，大家10月都會知道情形。

至於鴻海最近發布重訊，擴大在美國、墨西哥、歐洲與印度的投資，劉揚偉說，鴻海集團持續努力全球化布局，除了現有的AI伺服器及PC產品，也一直布局新產業，近期依法公告的都是3億元以上投資，「我們還有很多小於3億元的投資，你們可能沒有看到，但都是我們在全球化布局的努力。」

舉例來說，鴻海集團在北美發展電動車產業、電池及整車製造等；歐洲也有先進的伺服器產業，尤其生產液冷伺服器已有2、3年的經驗，出貨量累積到一定程度；印度也有手機產能計畫等。各個領域的發展不同程度，也會持續適當修正，呼應集團的「3+3策略」。