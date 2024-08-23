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巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨

▲▼巴黎長榮桂冠酒店外觀。（圖／翻攝自Evergreen Laurel Hotel Paris臉書專頁）

▲巴黎長榮桂冠酒店外觀。（圖／翻攝自Evergreen Laurel Hotel Paris臉書專頁）

記者廖婕妤／台北報導

巴黎長榮桂冠酒店拒掛中國五星旗一事，至今仍在持續延燒，多個華人商會組織聚集開會，要共同抵制長榮，對此，長榮集團今（23）日發布聲明致歉，強調會加強員工教育訓練，避免再發生類似情況，並強調長榮集團認同「九二共識」及「反對台獨」。

以下為長榮集團聲明全文：

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針對近日巴黎桂冠酒店在奧運期間的相關布置衍生爭議，進而影響兩岸人民情感一事，長榮集團表示，對於旗下酒店引發之風波表達歉意，並會加強員工之教育訓練，避免再發生類似情況。

長榮集團認同「九二共識」及「反對台獨」，集團創辦人暨總裁張榮發先生，生前對於推動兩岸和平發展不遺餘力，是促進兩岸三通的推手，他也認為「九二共識」及「反對台獨」才是兩岸對話的基礎，其曾表示自己是台灣人也是中國人，台灣獨立勢必會導致兩岸關係動盪，強調百姓生活安定才是最重要的。

2016年張總裁辭世以來，長榮集團一直遵循及落實他老人家兩岸關係的理念，因為唯有建構和平、穩定、和諧的兩岸關係，才能創造良好的經濟環境和安定無虞的生活，增進兩岸同胞福祉。

張總裁也曾於2008年汶川地震及2013年雅安地震，捐贈美金一千萬元援建多所希望小學及衛生院等工程，並在清華大學、北京大學設立清寒助學金。

大陸經濟的快速崛起，對於跨國企業在產業佈局上是不可或缺的一塊，長榮雖為本土企業，但也要布局全球，因此近年來，長榮海運訂造新船是與地中海航運、馬士基、達飛等世界頂尖船公司一樣，選擇在中國大陸、日本及韓國這三個造船技術名列前茅的國家訂造，尤其是中國大陸的造船技術已經和其他二個國家並駕齊驅，甚至有後來居上的態勢，目前長榮海運在大陸訂造的船舶已超過40艘，下月6日就有一艘世界最大24000TEU的船舶在大陸滬東中華船廠交船。

近日張榮發文教基金會贊助在基隆舉辦170年的「雞籠中元祭」活動，此活動起緣於1855年漳泉械鬥，雙方死傷眾多，後由漳泉地方人士出面調解，械鬥衝突終於平息，取代以字姓輪值主普，超渡普世孤魂幽靈，以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習，達成社會和諧，共存共榮的大同世界。此活動的淵源代表兩岸確實同文同種，同屬於中華民族，是無法切斷的血緣，兩岸關係的發展也應該要用這樣悲天憫人的情懷，避免動盪發生，讓人民可以免於恐懼。

關鍵字： 長榮桂冠長榮

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