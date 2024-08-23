中信金搶親新光金聘金曝光！每股14.55元　目標一次買51％

記者廖婕妤、陳瑩欣／台北報導

「新新併」殺出程咬金，中信金（2891）搶親擬合併新光金（2888），中信金今日晚上7點半於證交所召開重訊說明會，發言人高麗雪表示，董事會決議通過，申請公開收購新光金控股份，新光金控每股合理價格收購價為每股新台幣14.55元。

▲中國信託金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

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中信金控今日舉行臨時董事會，通過提高本案收購比例，上限從原25％提高為51％，以期有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性。因應主管機關就金融整併所揭示的審核3原則，一、程序須合法合規，二、維持金融市場秩序安定，三、保障股東權益。

高麗雪說明，公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權；如以中信金控近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。待取得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。高麗雪表示，因有換股，所以中信金不必現增籌資。

中信金控此次決議公開收購新光金控股份，相關價格除經專業機構評估，亦考量未來合併後的綜效，將成為台灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。

以中信金控合併台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）為例，合併10年以來淨值成長5.8倍，由新台幣240億元成長至新台幣1,645億元，台灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新台幣18億元，近十年來累計至今年上半年總獲利達新台幣1,173億元，營運體質與獲利能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。

中信金控總資產達新台幣8.38兆元，總市值達新台幣6,494億元，較新光金控總資產新台幣5.08兆元、總市值新台幣2,136億元大。金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得穩健。

以合併台灣人壽的成功經驗來看，未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人，有助於提升壽險新契約價值；循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%，改善投資成效，雙方保險客戶數也將達300萬人，可進一步與銀行協銷，未來若進行整併，所有員工將獲得更好的保障與發展機會。

因此，中信金控相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新臺幣5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，並創造更高的股東價值。

中信金控董事會相信，對廣大新光金控股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項，比單純的董事會合意更重要。本公司期望能獲主管機關核准，有機會給予新光金控全體股東，一個更好選擇的機會。