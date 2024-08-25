輝達鐵粉賺爛！美國牙醫花208萬抱股24年　身價破5億元

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）股票猛漲，《華爾街日報》指出，有一名70歲美國牙醫伍茲（Jim Woods）在2000年花6.5萬美元（約台幣208萬元）買進250股輝達股票，長抱24年經過股息再投資和股票分割後，伍茲已持有輝達12.4萬股，市值1500萬美元（約台幣5.1億元），伍茲認為，只有和輝達「同甘共苦」才能享有甜美收益。

《華爾街日報》採訪了多名因長期投資NVIDIA獲利的民眾，報導指出，輝達在2022年美國暴力升息打壓科技股表現下重挫50%，更早的2008年還曾出現76%的成績，甚至是上市第3年（2022年）更曾下跌83%，但多名投資人因不離不棄，歡喜享受股價走揚帶來的效益。

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為何會買輝達股票？這位住在肯塔基州的牙醫指出，電腦晶片業務是蓬勃發展的產業，且黃仁勳從台灣移民到美國後曾在肯塔基州短暫居住過，讓他「感覺親切」因此投資。

伍茲指出，過去24年來自己「從來沒有賣股過」不過他認為，自己未來幾個月內可能會因為稅務考量必須減少一部分持股，將部分資金挪去2個月期的公債上，但不會清空輝達持股。

一名在澳洲擔任公共事務專員的53歲女子Nicki Bourlioufas指出，她在協助客戶執行任務時得知NVIDIA這家公司，當時她開始相信NVIDIA是一間不錯的、可以投資的公司。

Nicki Bourlioufas在2022年初投入了3.6萬美元（約台幣115萬元），現在相關部位價值20萬美元（約台幣640萬元），她以「黃金」形容NVIDIA股票，並認為自己不會出售這些投資，因為她相信NVIDIA仍將是AI市場主導者，並有廣大的市場需求可以支撐。