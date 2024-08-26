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群創今天恢復交易！　緊盯賣廠、減資雙題材

▲群創光電。（圖／ETtoday資料照）

▲群創光電。（圖／ETtoday資料照）

文／玩股華安

群創光電近期因其南科4廠出售給台積電的重大交易引起了市場的關注。群創以171.4億元的價格出售了這座閒置廠房，這筆交易預估將帶來約147億元的處分利益，貢獻每股盈餘（EPS）約1.84元。該筆交易對於群創和台積電來說都是雙贏局面：群創成功處理了閒置資產，增強了公司的現金流；而台積電則通過此交易加速擴充其先進封裝產能，緩解了產能緊張的問題。

股價預期與資本結構調整
受此利多消息影響，且在群創暫停交易期間，友達8/15~8/22總共上漲了7%，因此群創(3481)的股價預期在8月26日恢復交易後，在賣廠及友達股價上漲雙重利多下，群創(3481)可望落後補漲。群創在此期間還進行了資本結構調整，包括減資12%並每股退還1.2元現金，將有助於提高股東的權益報酬率。

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產業趨勢與群創的轉型策略
在全球面板產業中，隨著中國面板廠的迅速崛起，產能過剩和價格競爭的壓力日益加劇。這使得許多傳統面板廠，包括群創在內，面臨著艱難的市場環境。特別是在大尺寸面板市場，中國廠商憑藉其產能和成本優勢，逐漸擠壓其他廠商的市場份額，迫使群創必須重新審視其業務模式。

面對這一挑戰，群創選擇了加速轉型的道路。自2023年底關閉5.5代線以來，群創積極探索新業務方向，如「面板級扇出型封裝技術」、X-ray Sensor和車用顯示器等。這些新技術和應用有望為群創開拓出新的市場，並減少對傳統TFT-LCD業務的依賴。尤其是面板級扇出型封裝技術，群創已經投入了大量時間和資源進行開發，初步成果開始顯現，且近期更傳出輝達（ NVIDIA ）為解決最新GB200供應問題，不僅積極擴充 CoWoS 產能，更將原本2026年才要導入實施的「面板級扇出型封裝」(FOPLP)技術，提前至最快2025年上線，這將有助於群創逐步淡化其純面板廠的角色，轉向多元化發展。

▲▼面板股分析。（圖／玩股網授權刊載）

▲▼面板股分析。（圖／玩股網授權刊載）

整體來看，群創正在積極應對面板產業的挑戰，通過出售閒置資產、調整資本結構、發展新技術和開拓新市場，短期內出售南科4廠和現金減資將為股價帶來提振，雖目前群創(3481)獲利表現仍取決於面板報價的走勢。但未來群創(3481)可望在面板級扇出型封裝(FOPLP)技術上取得先機，使公司更具競爭力。在短期利多下，周一(8/26)恢復交易後，群創(3481)可望向上走高，但長期仍以震盪盤整為主。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由《玩股網》授權刊登，不得轉載

關鍵字： 群創減資賣廠

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