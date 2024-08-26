日本ONE估本季獲利可較上季增88%　但後兩季獲利大縮水

▲日本海洋網聯船務估本季獲利可高達14.66億美元。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

日本海洋網聯船務(ONE)公布2024會計年度第一季(4~6月)淨利7.79億美元，估計第二季獲利(7-9月)獲利14.66億美元，季增88.19%，上半會計年度共獲利22.45億元，但是下半會計年度估獲利約5億美元，是上半年會計年度的22.27%。

對於這樣的估算，陽明海運前董事長謝志堅分析，今年貨櫃船運市場運價高點是在6、7月，因遞延因素，都會反應在本季財報，另隨著新船交船，價量齊揚，獲利是有機會較上一季大幅增長；接下來的兩季，因運費下修，加上這兩季屬於淡季，且因前面三季美國進口商提早進貨因素，估計會呈現淡季更淡的狀況。

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謝志堅指出，根據全美零售聯合會(NRF)數據，今年上半年美國進口貨量年增15%，第三季估年增16%，第四季估年增3%，但估第四季貨量會比第三季少12%，主要原因是美國8月對中國商品加高關稅，以及10月美國東岸碼頭罷工可能，造成進口商大量提早進貨，否則法國海運諮詢機構Alphaliner估今年全球貨量僅增長3%，美國不可能有二位數增長。

謝志堅認為，明年第一季也不會好，除非是因為川普當選美國總統，決定對中國哪些商品在明年年中加徵關稅，就有可能再度出現美國進口商提早進貨現象；如果賀錦麗當選，估計會降低利率，雖也會刺激美國經濟成長，但會是溫和的成長。

上周四(22日)香港東方海外宣布上半年財報，營收46.46億美元，經營溢利8.35億美元，凈利潤8.33億美元。

該公司表示，受到紅海局勢持續再加上傳統旺季出貨提前因素和需求反彈的影響，2024年上半年市場由低位迅速回升，並達到疫情後高位。但市場環境依然嚴峻多變，挑戰與機遇並存，公司在積極拓展新市場和在細分市場中把握機會，進一步穩固整體財務狀況，壓縮債務規模，公司負債率26%，而息稅前溢利率、現金及派息率依然維持在較高水準。