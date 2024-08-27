3重點賺大波段財　達人2年資產翻倍祕訣

▲投資暢銷書作家獨孤求敗重視風險控管，結算過去十多年來的投資，年年都賺錢。



圖文／鏡週刊

投資暢銷書作家、WINSMART智慧下單軟體創辦人獨孤求敗，股市資歷逾25年；近2年在台股大多頭行情下，資產持續翻倍成長，追求高賺賠比的他，帳上獲利超過1倍的個股就有數十檔。透過每季交易檢討，他不斷複製大賺小賠的投資成果，累積令人稱羨的財富。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲股市大跌時，獨孤求敗會把握機會進場撿便宜。

進入第三季，台股在美國大選不確定因素及科技股拉回修正下，出現史詩級震盪。「股市回檔就像超市推出折扣，我先前就擬定好『買菜名單』，這樣逮到機會才知該如何掃貨！」投資暢銷書作家獨孤求敗（獨大）坦言，這陣子指數大跌，多少讓原本的獲利回吐，「但是沒關係，賺多賺少都是賺，最重要是不要虧錢。」

他繼續強調，投資最高原則，就是一定不能虧掉本金。「過去十幾年交易下來，我可以很自豪地說，沒有一年是虧損，年年都能賺到錢。」

分散風險 守住本金





更多鏡週刊報導

【達人理財】沿捷運找好屋 經濟博士存5房月收租18萬

【達人理財】咬住不放越跌越買 35歲達人重押趨勢股5年賺6千萬

【達人理財】苦學技術分析專精兩招 設計師從賠百萬到賺千萬