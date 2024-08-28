迎史上最強AI就業紅利　光華商圈「超微宅」3字頭搶手

▲光華商圈生活機能成熟，屬於南高蛋黃區，有商圈、公園、學區等，對於購屋族來說特別方便。（圖／永義房屋前鎮廣西民權加盟店提供）
記者張雅雲／高雄報導
高雄光華商圈生活機能成熟，屬於南高蛋黃區，有商圈、公園、學區等，近年市府積極引進AI產業，吸引超微(AMD)、輝達(Nvidia)進駐高雄軟體園區，相對周邊亞灣豪宅，光華商圈3字頭大樓吸引不少在地人、置產客搶進，專家表示，比價效應讓購屋族搶入手。
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永義房屋前鎮廣西民權加盟店店東王登永表示，光華商圈為南高雄早期發展舊部落，各項機能相當發達，前幾年因商圈轉移，人口往北高雄流失。
▲高市與中央合作推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」國家級計畫，已促成AMD、NVIDIA等大廠相繼投入技術研發。（圖／永義房屋前鎮廣西民權加盟店提供）
近年高市與中央合作推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」國家級計畫，已促成AMD、NVIDIA、IBM、宏達電等大廠相繼投入技術研發，成功落地高雄建立算力中心、研發據點等，帶動人潮陸續回流，今年堪稱高雄AI發展元年。
王登永分析，區域新案不多，中古屋買氣旺盛，多為透天翻新自住，屋齡30~40年，總價1500萬元上下，因為價格實在，比大樓還便宜，有不少自住客積極入手。
大樓多位於31期重劃區，屋齡8~12年，成交價35~38萬元，相較亞灣豪宅動輒4、5字頭房價，相對便宜，因此買氣一向非常旺盛。
▲光華商圈中古大樓與亞灣豪宅動輒4、5字頭房價相比，相對便宜，買氣一向非常旺盛。（圖／永義房屋前鎮廣西民權加盟店提供）
王登永說：「5月之前受惠輝達進駐，買氣相當旺盛，已有置產客看好產業議題搶進，與傳統在地剛需族群相比，購屋比例約一比一。」
▲永義房屋前鎮廣西民權加盟店店東王登永表示，205兵工廠預計年底前搬遷完成，周邊還有70期重劃區、特貿三等議題，發展性備受期待。（圖／永義房屋前鎮廣西民權加盟店提供）
近期受限貸令影響，出現觀望氣氛，王登永分析，儘管產業進駐沒辦法馬上看到效益，但隨未來產業就業人口陸續進駐，可望帶動南高大都會區的就業機會，人口紅利讓區域更蓬勃。
此外，205兵工廠預計年底前搬遷完成，周邊還有70期重劃區、特貿三等議題，區域未來發展性備受期待，讓房價持續補漲。
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