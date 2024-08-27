景氣不再熱絡？　7月景氣燈號減3分、轉為黃紅燈

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國發會今（27）日公布7月景氣概況，7月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，月減3分，燈號轉為黃紅燈，上個月出現的景氣熱絡紅燈僅曇花一現；9項構成項目中，海關出口值由紅燈轉呈綠燈，分數減少2分；工業生產指數由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分；其餘7項燈號維持不變。

國發會表示，資通產品需求續強，惟傳產復甦尚緩，加上凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，致出口轉呈綠燈，工業生產指數轉為黃紅燈；領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

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國發會指出，7月領先指標不含趨勢指數為105.11，月增1.13％，7個構成項目去除長期趨勢後，均較上月回升；7月同時指標不含趨勢指數為105.4，月增1.04％，7個構成項目去除長期趨勢後，皆較上月成長。

展望未來，國發會表示，隨全球貿易緩步成長，加以AI、高速運算等應用持續熱絡，以及消費性電子產品進入年底鋪貨旺季，將挹注出口動能；投資方面，國內半導體廠商積極擴增先進製程及高階封測產能，國際大廠陸續宣布來臺設置研發或資料中心，加上企業因應數位與淨零轉型持續投入相關設備，可望激勵投資動能。

消費方面，國內就業市場維持穩定，景氣回溫有助帶動企業調薪，加以政府持續推動減輕人民負擔措施，均有助消費動能延續。惟主要國家大選及利率政策動向、主要經濟體貿易保護措施、國際地緣政治情勢變化等不確定因素猶存，仍須密切留意對我國經濟之影響。