保健飲品代工新兵到！　漢田生技九月下旬掛牌上櫃

▲漢田生技董事長李雨霖。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

軟袋保健飲品充填代工大廠漢田生技（1294）預計九月下旬掛牌上櫃；漢田112年全年營收年增 106.65% 至 6.25 億元，稅後淨利 1.48 億元，每股稅後基本盈餘7.66元，近3年皆維持高成長率。

漢田生技113年7月營收7千7百萬元，較去年同期成長37.23%；113年1至7月營收已達4.74億元，年增56.20%。

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漢田生技成立於96年，初期以中藥材(龜鹿)販售為主，99年開始從事超微奈米珍珠粉低溫研磨，101年開始導入殺菌軟袋水平充填機台及滅菌設備，從事保健食品充填代工服務，目前主要經營項目為液劑、晶凍保健食品之研發、ODM及OEM代工，提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝之完整一站式代工服務，另亦從事保健食品原料開發。

漢田生技使用水平充填機台進行液體充填製程，擁有多台水平充填機台，產能充足，並具備多款專利模具供客戶選擇，使該公司成為臺灣殺菌軟袋飲品代工大廠；另外，該公司自行研發之超微奈米珍珠粉製程及食品級龜鹿濃縮粉已上市銷售多年，為臺灣之主要供貨來源，擁有長期穩定之客源，且該公司廣泛將其應用於ODM產品中，獲利表現良好。

後疫情時代民眾健康意識提升，使臺灣整體保健食品巿場持續呈成長趨勢。漢田生技液劑軟袋具多元化袋型選擇、良率高漏包率低、做工精益求精、積材小巧別緻、運輸便捷等優勢，廣受消費者喜愛，故品牌客戶陸續將其產品包裝改成該公司主要生產之殺菌軟袋，使該劑型包裝逐漸成為產業趨勢。

漢田生技鑑於客戶強勁的需求，除原有之員林廠外，今年度溪湖總廠亦正式啟用，產能已備妥；該公司先前主要銷售區域集中於台灣，近期加速外銷市場之開發，目前已拓展香港、馬來西亞、新加坡及中國大陸之客戶，且隨著國內外知名保健食品品牌大廠陸續推出液劑機能性飲品並將其產品擴展至海外市場，在新客戶、新產品及新銷售區域的擴展下，將為漢田生技持續挹注成長動能。

漢田生技111年、112年度及113年上半年度營收分別為3.03億元、6.25億元及3.97億元，營業毛利分別為1.27億元、2.81億元及1.62億元，稅前淨利分別為0.58億元、1.85億元及1.04億元，基本每股盈餘分別為2.66元、7.66元及3.24元，營收及獲利均呈現強勁成長的趨勢。在液劑機能性飲品長期發展趨勢看好下，該公司透過上櫃掛牌，取得資金、人才及知名度提升等優勢，進一步爭取更多產品ODM訂單機會，因此漢田生技營運績效與業績成長值得投資界期待。