蘋果iPhone 16發表在即　Wedbush：看好迎來超級換代週期

▲蘋果將將推出新一代iPhone。（示意圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果即將於美東時間9月9日推出其最新款iPhone和其他幾款全新產品，華爾街知名投資機構Wedbush Securities在週二表示，越來越多的市場調查指出，下一代蘋果智慧手機可能將爲果粉以及蘋果投資人們帶來他們期待已久的成長復甦與新一輪超級升級換代週期。

Wedbush資深分析師在一份投資者報告中指出，最近對於亞洲供應鏈的調研中，讓他們對於蘋果新一代智慧手機需求更有信心，在這個超級升級換代週期中，蘋果將在未來一年迎來期待已久的成長復甦，也更加相信iPhone 16全系列的初始出貨量將超過9000萬部。

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分析師也指出，過去幾周看到整個亞洲供應鏈的更多跡象表明，這次全新的iPhone升級週期可能是歷史性的週期，用超級週期來形容絲毫不爲過。目前估計全球範圍大約有高達3億部iPhone在4年多內沒有進行升級換代。隨着人工智慧驅動的iPhone升級週期即將到來，蘋果在2025財年能夠實現銷售超過2.4億支iPhone新產品。

蘋果總計市值目前高達3.45萬億美元，穩坐全球最高市值上市公司這一寶座。Wedbush Securities對蘋果的股票評級爲跑贏大盤，12個月內的目標股價則定爲285美元。截至週一美股收盤，蘋果股價收於227.180美元。

其他華爾街機構也看好蘋果未來12個月內的股價走勢，其中摩根士丹利給予273美元目標價，並且重申增持評級。