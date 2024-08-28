半導體業人才荒！月徵2.6萬人　最缺「這職務」不是工程師

▲國際半導體展（SEMICON TAIWAN）即將在9月4日登場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

AI加持，台灣最夯的就是普遍高薪且被視為護國的半導體產業！104人力銀行今（28）日發布最新報告，2024年第二季的半導體產業平均每月徵才2.6萬人，比去年同期增加8%，已走出2023年第四季因晶片過剩的陰霾；也因大廠陸續往中南部設廠，當地相關的工作機會已占3成，最缺職務則從去年同期的數位IC設計工程師，轉為第一線的作業員與包裝員，反映企業擴廠的人力需求。

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▲半導體業最缺的職務是作業員及包裝員。（圖／104人力銀行）

以過去9年數據來看，台灣的半導體廠商，最缺工的時間在2022年第二季，平均每月徵才3.8萬人，而現在AI熱潮帶動半導體業活絡，徵才力道也回升，今年8月缺2.7萬人，而平均每月想投入半導體求職者人數，今年第二季也比去年同期成長18%，不過半導體產業缺工壓力仍高於整體求職市場。

以地區來看，北部仍為徵才重心，但近期包括台積電等科技大廠，陸續往中南部設廠，帶動半導體產業在中南部的徵才需求，104人力銀行大數據顯示，半導體產業在2024年第二季平均每月徵才2.6萬人當中，北部有1.8萬個、占67.8%，中部3600個、占13.9%、南部4200個、占16.3%，合計中南部占比已升至30%。

依產業鏈來看，中游人才缺口1.1萬人最多、占38%，下游1萬人、占34%，上游8000人、占26%。依職務來看，56.5%是工程職、43.5%非工程職，非工程職的作業員與包裝員，平均每月缺1705人最多，而去年同期，人才缺口最大的是數位IC設計工程師，今年則是以1623人排第二，半導體工程師1322人居第三。

先前人力銀行的報告也發現，以碩士畢業的起薪中位數來看，數位IC設計工程師可達7.3萬元，半導體設備工程師也有6萬元。

104人力銀行表示，這也反映半導體重啟晶片產能需求，需要更多生產操作人力投入，而業務人員徵才人數也有940人，所以如果不是理工科系畢業的人，在補強半導體產業知識及銷售職能後，有機會切入半導體行業。

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