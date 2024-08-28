ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

半導體業人才荒！月徵2.6萬人　最缺「這職務」不是工程師

▲Neuralink積極發展「人腦與機器介面」將晶片植入豬的腦部。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國際半導體展（SEMICON TAIWAN）即將在9月4日登場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

AI加持，台灣最夯的就是普遍高薪且被視為護國的半導體產業！104人力銀行今（28）日發布最新報告，2024年第二季的半導體產業平均每月徵才2.6萬人，比去年同期增加8%，已走出2023年第四季因晶片過剩的陰霾；也因大廠陸續往中南部設廠，當地相關的工作機會已占3成，最缺職務則從去年同期的數位IC設計工程師，轉為第一線的作業員與包裝員，反映企業擴廠的人力需求。

▲▼ 。（圖／）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲半導體業最缺的職務是作業員及包裝員。（圖／104人力銀行）

以過去9年數據來看，台灣的半導體廠商，最缺工的時間在2022年第二季，平均每月徵才3.8萬人，而現在AI熱潮帶動半導體業活絡，徵才力道也回升，今年8月缺2.7萬人，而平均每月想投入半導體求職者人數，今年第二季也比去年同期成長18%，不過半導體產業缺工壓力仍高於整體求職市場。

以地區來看，北部仍為徵才重心，但近期包括台積電等科技大廠，陸續往中南部設廠，帶動半導體產業在中南部的徵才需求，104人力銀行大數據顯示，半導體產業在2024年第二季平均每月徵才2.6萬人當中，北部有1.8萬個、占67.8%，中部3600個、占13.9%、南部4200個、占16.3%，合計中南部占比已升至30%。

依產業鏈來看，中游人才缺口1.1萬人最多、占38%，下游1萬人、占34%，上游8000人、占26%。依職務來看，56.5%是工程職、43.5%非工程職，非工程職的作業員與包裝員，平均每月缺1705人最多，而去年同期，人才缺口最大的是數位IC設計工程師，今年則是以1623人排第二，半導體工程師1322人居第三。

先前人力銀行的報告也發現，以碩士畢業的起薪中位數來看，數位IC設計工程師可達7.3萬元，半導體設備工程師也有6萬元。

104人力銀行表示，這也反映半導體重啟晶片產能需求，需要更多生產操作人力投入，而業務人員徵才人數也有940人，所以如果不是理工科系畢業的人，在補強半導體產業知識及銷售職能後，有機會切入半導體行業。

延伸閱讀
「周星馳御用丑角」87歲女星病情再惡化　立遺囑「財產全捐慈善機構」：骨灰撒花園就好
陸婦吃冰西瓜昏迷命危…元凶是「冰箱殺手」　零下20度仍可活1年
連鎖雜貨店不滿顧客閒晃！老闆怒貼「這款警告標語」　顧客直呼：壓力山大

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

機器人3檔飆漲停！東台打入艾司摩爾再噴一根　還有3檔寫新天價

機器人3檔飆漲停！東台打入艾司摩爾再噴一根　還有3檔寫新天價

輝達（NVIDIA）最新財報即將出爐，在AI伺服器出貨驚喜有限、觀望氣氛濃厚情況下，市場注意力轉移至機器人概念股，成為近期盤面焦點。機器人股28日仍延續吸金動能，東台（4526）、高鋒（4510）、喬福（1540）亮出漲停燈，另外還有3檔機器人股價再寫歷史新高。

2024-08-28 10:48
新光金「三角戀」外資動向　連7砍中信金33萬張

新光金「三角戀」外資動向　連7砍中信金33萬張

金控「三角戀」大戰持續延燒，新光金（2888）今（28日）股價在平盤12.9元附近橫移，「求親者」台新金（2887）、中信金（2891）在法人觀望整併節奏下，兩檔「準新郎」皆走跌，外資對中信金、台新金皆在賣方，其中中信金遭外資連7個交易日重砍逾33萬張，持股比已來到33.19%歷史低水位。

2024-08-28 09:37
輝達周三盤後公布財報　高盛：引起市值近3000億美元震盪

輝達周三盤後公布財報　高盛：引起市值近3000億美元震盪

根據外媒Business Insider報導，NVIDIA週三公佈第二季財報後，市值可能會出現2980億美元的大幅波動。根據高盛週一的一份報告，市值朝任一方向的潛在波動都將相當於這家價值3.17兆美元的晶片製造商的股價震盪9%以上。

2024-08-28 10:16
「黑悟空概念股」續飆！承啟連3天漲停飛高　至今飆漲32.9%

「黑悟空概念股」續飆！承啟連3天漲停飛高　至今飆漲32.9%

受電玩遊戲巨作《黑神話：悟空》熱潮帶動，板卡廠承啟（2425）28日股價再跳空衝上第3根漲停，來到39.4元，成交量破萬張，價量齊揚。承啟這周連續3個交易日衝出漲勢，如果從8月23日收盤價29.65元計算，至今已經飆漲32.9%。

2024-08-28 09:42
蘋果iPhone 16發表在即　Wedbush：看好迎來超級換代週期

蘋果iPhone 16發表在即　Wedbush：看好迎來超級換代週期

蘋果即將於美東時間9月9日推出其最新款iPhone和其他幾款全新產品，華爾街知名投資機構Wedbush Securities在週二表示，越來越多的市場調查指出，下一代蘋果智慧手機可能將爲果粉以及蘋果投資人們帶來他們期待已久的成長復甦與新一輪超級升級換代週期。

2024-08-28 10:58
187萬人領錢了！符合資格平均拿1.92萬元　明起入帳

187萬人領錢了！符合資格平均拿1.92萬元　明起入帳

勞保局每月固定入帳的各項給付陸續發放中，明（29）日起連續2天，共有10項給付接連入帳，其中，攸關近187萬人的勞保年金給付將在29日入帳，平均每人可領到約1.92萬元；另國民年金保險生育給付也是同天入帳，最多可領近4萬元。

2024-08-28 06:00
中信金何時看上新光金？　吳一揆曝「吳東進請託顏文隆後才評估」

中信金何時看上新光金？　吳一揆曝「吳東進請託顏文隆後才評估」

新光金（2888）與台新金（2887）合意併購爆出家族內鬨！中信金副董事長吳一揆今（28日）指出，對新光金併購案評估源頭來自於「東進董事長找顏董事長」，全案在於兩人接觸後才經過中信金董事長顏文隆轉介評估。

2024-08-28 15:20
陳立武斷開英特爾原因曝光　外媒：裁錯人、官僚作風都在列

陳立武斷開英特爾原因曝光　外媒：裁錯人、官僚作風都在列

根據外媒路透社報導，前半導體業大佬、英特爾董事會成員陳立武日前突然辭職，先前他與執行長基辛格（Pat Gelsinger）和其他董事就英特爾龐大的員工規模、規避風險的文化和落後的人工智慧策略存在分歧。

2024-08-28 15:17
《黑神話：悟空》帶動電腦升級　外資調升微星目標價至235元

《黑神話：悟空》帶動電腦升級　外資調升微星目標價至235元

中國大陸首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》轟動全球，帶動電腦品牌及顯示卡周邊商品的銷售。美系外資報告指出，看好微星（2377）將因此受惠，主要是微星70%銷售額來自遊戲相關產品，將把握此次機會達到獲利成長，因此重申「買進」評等，並將目標價由215元調高至235元。

2024-08-28 14:17
日央副總裁放鷹　「通膨若實現、升息是合理措施」

日央副總裁放鷹　「通膨若實現、升息是合理措施」

日本央行副總裁冰見野良三（Ryozo Himino）今（28日）公開發言指出，若通膨實現，升息是合理措施。這番言論顯示日本央行貨幣立場沒變，日圓在他演說後小幅走軟，匯價表現落在1美元兌144.3日圓的水準。

2024-08-28 14:13

讀者迴響

熱門新聞

「黑悟空概念股」續飆　承啟連3天漲停飛高

187萬人領錢了！符合資格平均拿1.92萬元　明起入帳

保發中心工讀生疑遭霸凌輕生　董座正式辭職

漢堡王公告「結帳禁1動作」！網曝原因：避開奧客

新新併「換股比例」爭議！大股東5人挨告　新光金4點回應

星宇、三商餐飲過關！　證交所准5公司上市

紡織廠光明砸8467萬元　買進90張台積電

185萬人「勞保年金」明天直接入帳！　平均可領1.8萬元

王道銀行推出「看得見」的減碳生活　攜手消費者為地球降溫

快訊／魏正賜辭台船總座與台船防蝕董座　防蝕總座陳秋妏也請辭

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366