散裝船運迎秋季旺季　海岬型船率先領漲、近月上漲26%

▲秋季旺季將屆，海岬型船運價已率先領漲。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場渡過夏季淡季，即將進入秋季傳統旺季，海岬型船維持領漲趨勢，從8月1日夏季股底價18,968美元日租，提高到昨(28)晚的23,908美元，昨晚期貨市場10月日租已達28,900美元，待9月美國穀物登場後，估計中小型散裝船運價也將開始回升。

今年以來，各型散裝船運價都在獲利水平之上，海岬型船表現特別好，第一季平均日租有24,286美元，第二季有22,665美元，遠高於成本價1.5到1.7萬美元，裕民航運(2606)本月22日在券商產業論壇上指出，受惠於乾散貨貿易需求增加，今年年前7個月海岬型船運費指數(BCI)年增率高達達92%，隨著9月起逐漸進入旺季，公司樂觀看待下半年散裝運價可維持今年上半年水平。

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慧洋-KY(2637)也是參加本月22日券商的產業論壇上，該公司指出，近期中小型船舶運價波動不大，超輕便與輕便型船現貨船毛利率約在26~27%區間，公司本業獲利呈現穩健。預估9月起，開始進入北美洲穀物出口旺季，中小型船舶現貨運價可望迎來反彈格局，有利航商營運。

裕民目前船隊有90%以上符合船舶碳強度指標(CII)評等C級以上，除了未來CII上路後不需要減速航行，節能船隊租金也較高。

該公司預期未來3-4年全球散裝船舶成長都很低，主因船廠產能被高價的LNG船訂單填滿，即使現在下訂新船要5年才會交付，且新船價格也漲很多。

裕民指出，2024年底~2025年初可能出現反聖嬰，氣候異常將有利運輸原料的散裝航運公司。

慧洋船隊以中小型散裝船居多，根據法人紀錄，該公司在22日論壇中指出，近期太平洋地區散裝活動轉好，抵銷大西洋區較為疲弱表現，中小型船運價呈現震盪狀況，超輕便型船現貨市場日租由6月最高檔的15,500美元，修正至14,400美元(昨晚為14,474美元)，修正幅度達到7.1%，航商成本為10,500美元，毛利率為27.1%；輕便型船船舶現貨市場日租13,600美元(昨晚為13,429美元)，航商成本約為10,000美元，毛利率為26.5%。預估9月份起，開始進入北美洲穀物出貨旺季，中小型船舶運價可望呈現小幅反彈走勢。