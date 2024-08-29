黃仁勳沒來小夥伴不漏氣　AI產線數百工時3分鐘搞定！

▲輝達執行長黃仁勳今年多次提及台灣在AI供應鏈上的實力。（圖／CTWANT資料照）

圖、文／CTWANT

「聽說這個展，黃仁勳會來！」這消息在台股發酵了一周多，直到8月21日「台北國際自動化工業大展」正式在南港展覽館開幕時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳好端端地在美國總部，才證實烏龍一場。不過，包括所羅門（2359）、羅昇（8374）及廣運（6125）等老黃機器人概念股在展覽中亮出的新實力，都與AI搭上線。

過去兩年掀起的AI大浪，在3月輝達GTC大會、6月台北國際電腦展COMPUTEX，黃仁勳不斷提到「未來AI與機器人」、「AI中心在台灣」，而有了新趨勢，與輝達有合作的相關機械與供應鏈台廠，全成了機器人概念股而大漲一波。

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「其實我不是做機器人的啦！」所羅門董事長陳政隆22日在台北國際自動化工業大展上跟廠商們無奈地笑說。1973年以代理歐美電子零組件起家的所羅門，近年聚焦在AI及3D視覺辨識軟體，進一步提供AI視覺應用開發平台，因公司名稱出現在黃仁勳3月的GTC大會演講背板上，被市場視為機器人概念股的領頭羊，股價從3月的40元、一路漲到8月最高超過180元，因此在公開場合上常被同業「虧一下」。

CTWANT記者前往台北國際自動化工業大展，所羅門視覺事業處協理李佳運說：「今年的AI真的不一樣了！」今年橫跨南港展覽館一、二館，來自台灣一流與德國、日本等1200家廠商參展，使用攤位數4500個，改寫歷年新高，而每條大街小巷、每個人的嘴裡，見面第一句話，就是「你有AI嗎？」

▲所羅門在今年台北國際自動化工業大展上非常熱門。

業內人士向CTWANT記者透露，過去這種機械展就像是「大拜拜」，廠商花錢布置展場，只為了來這「打卡」，跟其他同業宣告「我還活著」，但沒人預期能在這得到什麼新業績，畢竟工具機是耐久財、且相對重資本，不是三言兩語就能採購的新商品，而且一台機器可以用很久，在經濟不景氣時，第一個被縮減開支的，就是設備。

但今年展覽現場則活力十足，除有學生校外教學、地方工會組織參訪團，也可看到不少個體戶，穿梭攤位間詢問，「如果我想要引進這個設備，需要找誰？」甚至連學校老師的攤位都有人在詢問怎麼購買，最主要的差別就是，不少工具機業者都將自家的機械增加了視覺系統、以及AI平台，大部分用在物流、或是產品檢測。

走進南港一館四樓內側最大的一區，向著人最多的地方走，就是所羅門的專用舞台，定時展示機器狗「魯夫」跳舞與辨識貨架物品能力，現場擠得水洩不通，李佳運向記者展示，所羅門近期主打的「即學即用，快速落地」，用少量的樣本，幫助客戶直接導入AI系統，提升整體效益，全球大約已有300至400個落地的應用案例。

除了工廠製造，用在服務業也可以，李佳運舉例，最近中秋節要到了，店家會推出不同的月餅或商品，以過去的程式來說，產品外觀不同後、要再花時間去登錄更新品項，現在有了AI，就算是幾百種的產品，拍一張照片就能新增。

現在所羅門的智慧零售系統，就算是各種不同形狀的麵包，用機器一掃就算好價錢，李佳運說，店員不用花時間去記各種麵包的價格結帳，可花更多時間去跟客人互動，算價錢這種硬梆梆的事就交給AI，「讓人的價值提升，去做有溫度的服務。」

▲所羅門董事長陳政隆成了老黃概念股的主角。

走傳統風格的羅昇展場，各種機械手臂正在轉來轉去地工作著，「看你的需求，是要選『協作型』還是『工業型』機器人，」羅昇的產品專員正在介紹與達明機器人(4585)合作的TM AI COBOT 2.5D Tray盤取放掃碼解決方案，適用於不固定位置的取放作業，還可以堆疊容器，最重要的是安全性考量，過去工業型機器人因為速度快，所以要留空間做圍籬，而協作型只要有一點點碰撞就會停下來，就能跟人一起工作，且可直接用手拉動機器，到你想要的工作位置，不像過去要工程師逐一輸入精準的座標才能工作。

加入AI後，可以教育機器判斷零件的好壞，「很多是人的眼力、或是仰賴AOI（自動光學檢查）判斷不出來的瑕疵，過去要精準告訴程式什麼是NG狀態，就是零與一的差別，沒有模糊地帶，所以不可能百分之百正確，但在AI用照片學習後，就能分辨些微不同，有人就會為提升這0.1%的良率去升級AI系統」羅昇的員工說。

自從被黃仁勳5月在台大演講點名後，羅昇5月底連9天漲停、6月底再吞連6漲停、8月再來7漲停，股價從5月的33.9元暴增，8月28日盤中一度衝上153元，漲了4倍。廣明（6188）旗下的達明機器人則預計9月提出興櫃申請。

▲達明機器人近來業績明顯增溫。

CTWANT記者往中間展區走，看到了巨大的智慧搬運、揀貨、製造與儲能區，半導體後端封測廠所用的高空物料搬運天車，還有一張明亮的綠色卡片，寫著英文字「輝達夥伴」。「我們現在是輝達合作夥伴，過去大型專案要有平面與3D設計圖，工程師要花很多時間去設計系統，但現在只要有2D圖，以往花300小時的工作把2D轉3D，現在只要3到5分鐘，用輝達的數位孿生平台，自動生成虛擬的世界去驗證，還沒實際建造，就能知道哪裡有問題。」廣運員工開心地介紹著。

1976年成立的廣運主要業務是整廠自動化物流系統整合工程，廣運執行長謝明凱表示，廣運的無人搬運車（AMR）、天車（OHT）已接獲半導體後段廠訂單， AI系統整合部分，有液冷系統和水、弱電及監控系統等多方AI應用系統整合能力，未來可分到AI資料中心及伺服器布建商機。

「這個輸送設備已經跟以往不一樣了，過去是用長長的輸送帶，要改機移機很麻煩，但我們把他模組化，像是樂高積木一樣組合，依照客戶需求去拼，且不用另外加光學感測器，內建到機組裡，可隨時定位。」，向來賓熟練地講解最新物流機器的廣運員工，講起技術來就像是科技廠一樣酷炫。

廣運股價在5月的黃仁勳來台熱潮，也從87元一度衝上140元，儘管8月28日收盤股價已回到97.5元左右，但黃仁勳與AI概念帶來的，是更多機械的靈活度與想像空間，就看製造業要怎麼應用了。

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