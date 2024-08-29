新藥開發新兵康霈　預計10月掛牌上市

▲康霈今日舉行上市前業績發表會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

新藥公司康霈生技(6919)，今日舉辦上市前業績發表會。康霈生技本次辦理現金增資14,000 張，預計掛牌股本為7.67億元，預計將於今年 10 月掛牌上市。

康霈生技主要業務為醫美及慢性發炎相關疾病領域新藥開發，目前康霈生技研發進度發展最迅速的新藥 CBL-514，其是一種全新小分子新藥 505(b)(1)注射劑，適應症包含非手術局部減脂、罕見疾病-竇根氏症及中/重度橘皮組織等，其作用機轉是透過誘導脂肪細胞凋亡，可經由注射方式精準減少治療部位皮下脂肪，且不會造成其他組織細胞壞死或損傷，也不會對神經系統、心血管或呼吸中樞造成副作用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國整型醫學會指出，目前仍有超過 60%的人因為不滿意現行局部減脂市場的治療方式或害怕其副作用而卻步，顯示局部減脂市場仍有大量未被滿足的醫療需求，而康霈生技新藥 CBL-514 相較於目前市面上藥物療效與安全性皆具有良好的再現性與穩定度，可顯著減少治療部位皮下脂肪、副作用低且無後遺症，療效與抽脂手術相近，已明顯優於目前已上市與臨床開發中之非手術局部減脂產品。

康霈目前所有新藥皆透過自行研發，並開發出多種技術平台，包含高分子奈米微胞注射劑型技術平台、多種控釋技術平台、藥理藥效評估與先導藥物篩選平台、藥品單一劑量及重複劑量毒性大鼠試驗平台等，使研發進度可以發展更加迅速。

迄今，新藥 CBL-514 三項適應症已核准執行 12 項臨床試驗，另康霈生技在新藥研發選題策略上著重於具有市場潛力的藍海利基市場、避免已過度開發或過度競爭的領域及適應症，主要鎖定市場達100 億美金以上，但現有治療方式療效不佳、副作用明顯或無核准治療藥物的適應症來開發藥物。

為了降低風險並提高研發授權效益，康霈生技採用一藥多用策略，每項候選新藥至少有二種以上的適應症，並透過治療方式與劑型的區隔，分開授權，讓新藥的市場價值極大化，並降低市場變化與新藥研發之各項風險因素可能產生的風險。 後續待新藥研發進入臨床二期且療效驗證後，以授權或共同開發方式與相關領域國際藥廠進行合作，並藉此獲得公司未來中長期的獲利與永續經營發展。

目前康霈生技新藥 CBL-514 三個適應症研發進度最快的為非手術局部減脂，預計於 2025年度將啟動臨床研究全球多國多中心三期樞紐試驗，未來若成功上市後將極具市場競爭力，有機會翻轉醫美局部減脂市場，讓非手術局部減脂如同臉部醫美療程成為消費者的主要選擇。