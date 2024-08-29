萬海估短期內紅海危機不會有任何改變　看明年市場慎慎樂觀

▲右起萬海總經理謝福隆與協理蘇麗梅在線上法說會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)總經理謝福隆今(29)日下午在法說會上指出，去年原在1000點左右的上海貨櫃運費指數SCFI，去年12月至今年1月因紅海危機驟升約900點，船隻繞航讓供給較需求高出5%的落差也獲得化解，目前看短期內紅海危機不會有任何改變，明年新船交船數較今年減少一半，以櫃量計減少約33%，公司看明年市場審慎樂觀。

謝福隆指出，公司今年以來淘汰32舊船。萬海簡報中指出，目前營運船隊有112艘，自有船113艘，自有船占比達93%，就營收占比看，美國線佔28%，南美18%，中東23%，亞洲區間31%；以貨量計則亞洲區間高達60%。

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謝福隆指出，今年新交船有479艘，304萬箱(20呎櫃)，明年預計有217艘，205萬箱，2026年會減至147艘，呈現逐年減少現象，萬海本月新造的20艘8千箱貨櫃船，則會自2026年第三季開始，每季交一艘。

謝福隆透露，海運同業有多家公司邀請萬海與其聯營，公司研究考慮中，另船隊中3千箱貨櫃船會在旺季調印度、南美與北美做為加班船，1.3萬箱船則安排在中東、與南北美航線。

萬海今年上半年合併營收為657.80億元，年增31.49%；歸屬母公司稅後淨利161.92億元，EPS為5.77元．第二季單季稅前淨利為145.30億，歸屬母公司單季稅後淨利115.69億，EPS為4.12元，創一年半新高。法人估計第三季雖然運價有下修，但因結帳遞延因素，估計季內業績表現會與第二季相當，而萬海季內增一艘大船，獲利應該會更好些。

謝福隆估計在中國十一長假會有出貨小高峰，仍有旺季行情，審慎看業績表現。新加坡港因為恢復使用舊碼頭，候港時間已從5天將為1天。

萬海指出，這兩年是全球交船高峰，預估明年會減緩。即使供給仍高於需求，俄烏戰爭、紅海事件、碼頭塞港、罷工和極端氣候都持續影響全球供應鏈的穩定性。2024年下半年亞洲區間市場進入傳統旺季，以及歐美國家對聖誕節和新年前的需求提升，使運價前景看好，對明年的營運保持審慎樂觀。