「黑悟空概念股」連4天飆漲停！承啟提前開獎：7月獲利1500萬元

快訊／4張3-4月千萬發票無人領 9／5到期財政部急尋

財政部臉書今（29日）公告4張3-4月統一發票千萬獎無人認領，最低消費金額僅26元，由台中市西區蜜鄰超市開出，由於兌領期限只到下周四，呼籲民眾速速現身領錢。

妖股美超徵狂跌2成 梁見後身價一天蒸發260億

被稱為AI妖股的美超微（SMCI）美超微遭報涉嫌會計操縱，盤中股價一度暴跌26%，以每股443.49美元作收，收盤大跌19%，董事長梁見後個人身價單日蒸發逾8億美元（近新台幣260億元），相比今年3月時股價高點，身價損失近3分之2。

面板雙雄8月同賣廠換現 謝金河嘆：產業優勝劣敗「令人不勝唏噓」

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「慘業與旺業」為題撰文，表示友達和群創都在8月賣廠求現，但賣廠房向來都是被時代淘汰的傳統產業，這次輪到面板產業，令人不勝唏噓。

輝達「全村希望」破滅 2利空重擊盤後挫8%

輝達（NVIDIA）於美東時間28日盤後（台北時間29日）公告第2季財報，市場原期待再繳出亮眼成績單，不過卻因業績未能突破華爾街預期的高標值、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳證實下一代 Blackwell 晶片生產受阻，引發盤後重挫逾8%。

長榮航曝8月營收勝7月「貨收年增逾40％」 Q3獲利可期待

長榮航空（2618）第4架Hello Kitty彩繪機於台灣時間28日亮相並首航芝加哥，總經理孫嘉明表示，疫情之後芝加哥訂位率都超過9成，暑假客貨運表現都很好，目前來看8月總收入比7月好，第3季獲利可以期待。

輝達財報亮眼但股價走低 陸行之：Q3能給的驚喜越來越少

輝達（NVIDIA）預估的第三季營收超出華爾街預期，達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但盤後股價仍然下跌，對此知名半導體分析師陸行之指出，NVIDIA盤後表現有點慘，主要是三季度能給市場的驚喜越來越少了，但還不能算是災難，庫存月數控制的很好。

美超微重挫19%「拖累4台廠」 華泰、麗臺股價見跌逾4%

美超微（Super Micro）28日宣布延後遞交財報，加上被知名機構指控帳務問題及放空股票後，股價重挫逾19%，連帶影響台灣AI概念股，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、華泰（2329）、麗臺（2465）29日皆開低，跌幅一度見到逾4%。

輝達Blackwell晶片貢獻Q4營收 郭明錤：釐清疑慮助未來股價表現

輝達（NVIDIA）預估的第三季營收有望達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但市場仍失望不買單，盤後股價下跌，對此知名分析師郭明錤指出，NVIDIA財報結果可以講的很多，但造成財報後股價下跌的主因之一，是財測看似優於賣方預期，但實際低於買方預期，不過還是認同Blackwell晶片在4Q將創造幾十億美元的說法，NVIDIA說法也有助釐清市場疑慮，有利未來股價趨勢。

新光金雙龍搶珠闖關！專家提「日矽戀」 留意公平會卡婚

新光金（2888）首宗金控「三角戀」審查難度高，專家表示，「雙龍搶珠」下，不論是循公開收購模式合併的中信金（2891）、或以合意併購機制的台新金（2887）都要爭取公平會同意，雖然中信金有機會在9月16日前取得金管會核准函，早於台新金10月9日股東臨時會，具有「時間點」優勢，但專家以「日月光併矽品」過往案例來看，公平會審查具絕對影響性，併購風險不得不慎。

輝達沒救AI全村！「黃仁勳概念股」卻逆勢漲停 聯發科也回漲逾3%

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報及展望不如樂觀預估，盤後股價下挫逾8%，拖累台股29日早盤走勢，AI供應鏈相關個股也連帶受影響。「黃仁勳概念股」普遍開低，部分收斂持平，不過卻見到聰泰（5474）一早就逆勢飆漲停，鎖在174.5元。