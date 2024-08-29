「黑悟空概念股」連4天飆漲停！承啟提前開獎：7月獲利1500萬元

▲受電玩遊戲巨作《黑神話：悟空》熱潮帶動，板卡廠承啟連續4天飆漲停。（圖／ETtoday資料照）
記者楊絡懸／台北報導
儘管輝達（NVIDIA）相關科技股面臨亂流，但受惠於電玩遊戲巨作《黑神話：悟空》熱潮帶動，板卡廠承啟（2425）29日再亮出漲停燈，來到43.3元，創今年6月以來波段新高，並連續4個交易日都呈現漲停。
承啟因近期漲勢猛烈，被證交所列入「注意股」，並應要求公布相關財務業務等重大訊息，今年7月營收4.54億元，月增17.57%，年減40.13%；稅後淨利1,500萬元，年減42.31%，每股稅後淨利（EPS）0.15元，年減42.31%。
承啟累計今年前7個月營收29.22億元，年減14.79%；累計前7個月EPS為0.59元。儘管上半年以來，獲利呈現衰退，但因為受《黑神話：悟空》效應，市場投資人認為可望帶動顯示卡銷售業績。
事實上，事業主力為顯示卡的承啟，除了受惠於遊戲熱潮、電競市場活絡需求的支撐力道之外，也正積極布局AI相關業務，尚有輝達AI伺服器產品出貨帶動，年底將進入輝達下世代改款新品周期，受投資人關注。
《黑神話：悟空》一上市轟動全球，3天締造多項狂績，並達到千萬套銷售量，目前已售出1,400萬套，銷售數字持續飆升中，預測最終銷量可望達2,000萬套。儘管輝達RTX 4060或RTX 4080 super系列以上的顯示卡供應充足，但遊戲熱度及遊玩時數能否續熱，仍要持續觀察。
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