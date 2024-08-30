用AI防詐！Gogolook攜10家金融業破解詐騙　可疑交易迅速分析

▲Gogolook舉辦第三屆金融防詐論壇，匯集超過10位國內金融機構和資安業者代表共同交流。（圖／Gogolook提供）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）呼應行政院今年通過的打詐新四法，聚焦「AI防詐」與「金融數位信任」，與10家國內金融機構建立破解金融詐騙的AI風控模型，落實金融防詐。

根據警政署統計通報，2023年刑案嫌疑犯較前年略增4,567人，並以「詐騙」案件增幅最顯著，其中又以投資詐騙為大宗。為了防範詐騙，行政院今年通過「打詐新四法」，金管會也將與銀行公會共同訂出四大子法，包含防詐作為、通報機制、金警聯防、款項返還等。

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在Gogolook舉辦第三屆金融防詐論壇中，匯集10位國內金融機構和資安業者代表，分享企業如何透過第一線採集的詐騙案例與數據觀察。

金管會銀行局副局長童政彰表示，為落實防範金融詐騙與犯罪，運用科技處理及分析大量資料，有助於提升整體效能並減輕人力負擔，包含建立完善的風險管理體系，針對可疑交易進行實時監控和分析，迅速做出應對措施。金管會鼓勵金融業者合規地導入數位身分驗證、人工智慧、資料共享及隱私強化技術等創新科技，以降低詐騙風險。

▲金融防詐論壇探討AI科技助攻金融防詐，吸引數百位金融產業人士參與。（圖／Gogolook提供）

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰分享，Gogolook提供消費端的創新防詐產品，更為金融機構提供全面的防詐解決方案，創造更多價值與商機。旗下的袋鼠金融也以普惠金融為使命，除了為消費者普及安全金融知識外，更以AI應用協助媒合銀行及消費者需求。

在主題演講中，國泰金控數位數據暨科技發展中心專案協理高秋蓉指出，國泰金旗下擁有多項金融服務，有效運用數據科技進行詐騙偵測，進而打造集團國泰盾，以智能風控實現集團風險聯防，未來也將攜手主管機關、金融同業和跨產業夥伴，共享數據、技術資源，建構共好共贏生態圈。

玉山銀行智能金融處副總工程師林鉦育也以「AI導入金融場域，全面建構防詐網路」為題，分享金融單位內部實際提升安全機制作法，玉山銀行透過交易數位軌跡，識別疑似潛在警示帳戶集團，並即時管理警示帳戶，未來將從3面向包括合作夥伴、資料分析、精準AI，全面建立金融防詐防線，確保顧客資產安全。