7月製造業景氣燈號連4綠　聚焦美大選、AI需求續航力

▲7月製造業景氣燈號連4綠。（圖／路透、示意圖）

文／中央社

台經院今天公布7月製造業景氣燈號，由於全球製造業景氣復甦力道不均，又有颱風等因素干擾，7月分數微降，燈號續亮代表景氣持平的綠燈。展望下半年，台經院認為，美國總統大選結果以及人工智慧（AI）需求是否能夠續航，都將牽動台灣出口表現。

放眼國際環境，台經院指出，歐美日第2季經濟表現優於第1季，但製造業採購經理人指數（PMI）陷於衰退區間，中國PMI更已連續3個月處於50%的榮枯線之下，將影響全球製造業景氣復甦力道。

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國內方面，由於科技新品上市前備貨需求增加，外銷訂單年增率轉佳，推升需求面指標，但颱風凱米導致工作天數減少，影響原物料投入指標；股市方面，因美國科技股財報不如市場預期，美股重挫，台股也因外資賣壓湧現出現回檔整理，加上廠商對未來半年景氣轉差，均不利經營環境面指標。

台經院調查，7月製造業景氣信號值為13.46分，較6月修正後的13.97分減少0.51分，燈號連續第4個月亮出持平綠燈。其中資訊電子業表現相對強勁，部分傳統產業如紡織、塑橡膠製品等外銷接單與生產指數年增率轉強，不過基本金屬及汽車等出口及生產指數年增率轉差，顯示個別產業復甦不同調。

進一步觀察細部產業表現，電腦、電子產品及光學製品業尤為亮眼，受惠於人工智慧、雲端產業需求強勁，加上國際品牌新機備貨增加，帶動行動裝置鏡頭、半導體檢測設備及零件等生產擴張，出口、外銷訂單維持正成長，因此7月電腦、電子產品及光學製品業的產業景氣燈號連3月亮出揚升黃紅燈。

展望未來，台經院認為，歐美國家自6月起分別啟動降息及放緩縮表，美國也可能於9月降息，有助於減輕廠商資金壓力。 台經院接著指出，美國已取代中國，成為台灣最大出口市場，今年底美國總統大選結果不僅會影響全球政經情勢，也攸關美中台間的貿易發展，若川普當選，且上任後對進口品加徵關稅，可能衝擊全球消費需求，進而影響台灣製造業出口。

另外，台經院也說，雖然AI商機帶動台灣資訊電子相關業別衝出好成績，但這波因AI導入各行各業的應用及零組件升級需求等效應，是否能持續維持，並為國內產業提供足夠的投資回報及營收的成長，將是未來關注重點。

中國方面，台經院提醒，隨著6月進入汛期，7月、8月包括東北及華中等地區陸續傳出災情，災後重建雖帶動部分產業需求回溫，但原本已經弱化的民間消費可能進一步萎縮；近期傳出台灣鼎泰豐10月底關閉北京、天津等一線城市14家分店，一線城市消費力減退，顯示出中國內需市場的低迷，此效應是否繼續發酵，有待觀察。