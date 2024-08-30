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蘋果iPhone 16配備AI功能　花旗點名取代輝達成最強AI股

▲▼ 全球最有價值品牌！蘋果蟬聯冠軍　輝達「狂飆178%」強攻第6名 。（圖／路透）

▲花旗看好蘋果有望取代輝達成最強AI股 。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Markets Insider報導，花旗近日發布的一份報告指出，蘋果將在 2025 年取代NVIDIA成為AI股的佼佼者，花旗指出，人工智慧市場即將進入第三個也是最後一個階段，即終端設備，這應該是蘋果及其即將推出的iPhone 16產品週期的關鍵勝利。

目前AI產業正處於基礎設施階段，第一階段是晶片和伺服器，第二階段是網路和儲存。報告稱，雖然NVIDIA在大部分基礎設施階段佔據主導地位，但現在似乎是人工智慧技術向設備端功能過渡的黃金時機，這導致消費者和企業大規模採用。

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蘋果即將發布Apple Intelligence為這一轉變奠定基礎，為iPhone系列帶來AI功能。花旗分析師Atif Malik表示，早期跡象顯示這些功能足夠強大，可以推動下一代 iPhone的大規模升級週期。

Malik表示，開發者對 iOS18 beta 版人工智慧功能的反應，包括最近推出的刪除不需要的物體的新照片功能，都表明AI是明年 iPhone 更新的一個引人注目的升級。

蘋果預計將在9月9日舉行的「It's Glowtime」活動中推出iPhone 16系列。Malik表示，蘋果的 9 月活動通常都是關於硬體更新，但相信蘋果將重點關注 iPhone 16 系列的硬體更新如何更好地支持其 Apple Intelligence 功能，該功能預計將在秋季晚些時候正式推出。

雖然 iPhone 16 將開啟蘋果的人工智慧時代，但真正推動即將到來的銷售熱潮的是 2025 年發布的 iPhone 17。馬利克表示，由於人工智慧功能將在明年逐步發布，開發者開發應用程式以及蘋果贏得客戶認可都需要時間，預計明年 iPhone 17 會有重大更新。

馬利克預計，蘋果將在2024年售出8500萬支iPhone 16，在2025年售出9200萬支iPhone 17。

馬利克將蘋果評級定為買入，目標價為 255 美元，較週三收盤價有潛在上漲13%的空間。

關鍵字： 蘋果

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