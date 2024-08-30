快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元　年化殖利率約5%

▲「月配ETF」統一台灣高息動能（00939）公告第二次配息。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

擁有28萬股民的「月配ETF」統一台灣高息動能（00939）30日公告第二次配息，每單位配發金額為0.063元，換算每張可領63元，並將在9月3日除息；如果以8月30日收盤價14.68元計算，單次股利殖利率0.43%，換算年化殖利率約5.16%。

根據統一投信公告，00939將第二次配息，每受益權單位將發放新台幣0.063元，也就是每張可領63元，除息日9月3日，領息日9月27日。投資人如果在除息前一天進場持股，均可參與此次配息。

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值得注意的是，00939首次除息時即上演「秒填息」，這次一樣分配0.063元。觀察8月30日股價，00939收盤價為14.68元，上漲0.04元，漲幅0.27%，成交量15,611張。

00939於今年3月20日掛牌上市，當天飆出逾77萬張大量，一度創下台股ETF單日成交紀錄；不過隨後被「巨嬰ETF」元大台灣價值高息（00940）4月1日掛牌當日成交量134萬張超越。

觀察00939成分股，聯電（2303）達6.81%為最大權重股，接著是日月光投控（3711）5.53%，其中，聯詠（3034）、世界（5347）也占逾4%比重；產業別來看，電子半導體占25.2%，通信網路占15.93%。另根據集保戶股權資料，截至8月23日為止，00939受益人數約有28萬3,677人。