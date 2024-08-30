悠遊付開通TWQR　祭10%回饋吸會員！全支付街口搶信用卡跨刷

▲悠遊卡公司宣布，悠遊付正式開通「TWQR」購物功能。（圖／記者姜國輝攝）

記者楊絡懸／台北報導

悠遊卡公司30日宣布，自9月1日起，悠遊付Easy Wallet App正式開通國家級共通支付標準「TWQR」購物功能，民眾可在全台有放置「TWQR」的店家使用悠遊付掃碼付款。另外，悠遊卡公司也祭出優惠，悠遊付會員使用「TWQR」掃碼支付回饋2%，新會員則最高可享10%回饋金。

為了解決商店擺滿各種支付QR Code卻無法互通的痛點，財金公司串連銀行及電支機構等兩大支付體系，以「TWQR」作為共同支付的標示，攜手合作推展QR Code支付服務。目前階段來說，台灣9大電支業者已陸續全面加入「TWQR」，打破原先各自擁有通路的限制，消費者也可無痛掃碼支付。

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也就是說，當電支業者陸續開通後，民眾不管習慣使用哪一款支付App，只要店家有「TWQR」的QR Code規格，就可以直接掃碼付款，無需再另外申辦、或切換其他電支業者的App，整個行動支付體驗將有感升級。

據了解，首波支援「TWQR」的電子支付業者包括全盈支付（全盈+PAY）、橘子支付、歐付寶；接著是全支付、愛金卡icash Pay於今年3月陸續測試上線，此外，一卡通iPASS MONEY已於6月開通，街口支付也於7月啟用，如今悠遊付將在9月正式開通，簡單支付（ezPay簡單付）尚未宣布但也預計9月開通。

需注意的是，「TWQR」掃碼支付目前仍有限制，要先儲值金額進帳戶才能掃碼扣款，尚無法刷已綁定的信用卡。目前支援信用卡的電子支付業者僅2家，分別是全支付及街口支付。據悉，悠遊付目前也僅支援錢包和銀行帳戶，之後會開放信用卡。

悠遊卡公司表示，悠遊付刷「TWQR」掃碼支付，和原本悠遊付掃QR Code的方式相同，只要開啟悠遊付Easy Wallet App，在首頁點選左上方「掃碼/轉帳」，接著用相機掃描QR Code，即可掃碼立即支付。

悠遊付加入「TWQR」後，相當於悠遊付的使用範圍擴大，省下通路拓點的成本，將會把資源投入在會員經營並提供更多的服務及優惠回饋給會員。未來「TWQR」跨境到日本、韓國等海外地區，悠遊付也可同步跨出國境服務消費者。