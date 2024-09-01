發票中「頭獎」金額僅500元！苦主見真相怒罵1小時：老闆很過分

▲統一發票每期開獎，是許多民眾的小確幸。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

每當統一發票公布獎號時，不少民眾都會積極對獎，就盼能中個大獎。不過有人中了「頭獎」，但獎金卻只有500元，仔細一看超傻眼，從天堂跌落地獄，「人生唯一一次的頭獎就這樣被毀了」，一直生氣到現在。

一名女網友在《Threads》分享，哥哥告訴她中了統一發票頭獎，會員載具顯示中獎張數1張，是統一發票頭獎，消費金額80元，「他說當他點開APP，看到中頭獎的時候整個人傻在原地，但等到他點進去後…」。

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▲中獎發票顯示是「頭獎」。（圖／翻攝自Threads）

女網友指出，哥哥看了中獎金額，不解為何是雲端發票專屬獎500元，於是瘋狂查統一發票中獎號碼，回過頭才發現，原來是那家超商叫「頭獎」，失望落空一直氣到現在，可以重複說1個小時，抱怨那家超商的老闆很過分，甚至連那筆獎金也不要了，「他說他人生唯一一次的頭獎就這樣被毀了」。

▲中獎金額只有500元。（圖／翻攝自Threads）

經歷曝光後，掀起熱烈迴響，網友紛紛留言：「太哭了吧這門市」、「這感覺好像頭獎被偷走了」、「最起碼有跟頭獎沾上邊，很不錯了！」、「不行，這樣真的會好生氣」。

另外，還有苦主分享類似經歷，「跟我上次一樣，剛看到真的嚇到」，甚至有人特地查詢，真的有超商的門市叫「頭獎門市」，地點位於苗栗縣頭屋鄉。

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