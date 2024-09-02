9月首交易日！理財達人續抱0050　輝達不確定性高「部分獲利了結」

▲理財達人續抱0050。（圖／ETtoday資料照）

文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

9月開始了，大家早安！今天晚上美股休市，不過女子還是先帶大家回顧一下上周五、8月最後一個交易日的情況。

8月份核心PCE月增率維持在0.2%，符合市場預期；年增率維持在2.6%，低於市場預期的2.7%，顯示通膨持續緩解，為聯準會提供降息的空間。簡單說整體而言，美國經濟還不錯，但是仍然在聯準會9月份可以降息的預期之間（之前擔心經濟太好不降息的機會是降低的），因此美股各類股表現普遍上漲。

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四大指數表現全面收漲：道瓊+0.55%、標普+1.01%、納斯達克指數+1.13%、費城半導體指數+2.58%；台積電ADR+1.51%、NVIDIA+1.51%，不過值得注意的是NVIDIA目前因為晶片生產問題，第三季前景仍然須要留意。

債券及匯率市場方面，上周五美債殖利率上漲（大概是近一周最高），有興趣的朋友女子一樣提醒折溢價，其他就請參考先前寫的了；美元方面上周五走弱，不過目前有再度走高少許，1美元兌日圓目前為146.28；兌新台幣為32.006。

#今日女子觀察重點

0050連結基金女子會繼續抱著；而上周提及可以留意的AI主題ETF今天應該有機會表現不錯，恭喜上漲有入手的朋友！不過9月份不確定因素較大，尤其影響AI走勢的NVIDIA第三季不確定性，女子的投資策略會考慮部分獲利了結、逢低再加碼。

本文由《碎念女子萬萬歲 Murmur Girl》授權刊登，不得轉載。