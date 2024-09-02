ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

9月首交易日！理財達人續抱0050　輝達不確定性高「部分獲利了結」

▲理財達人續抱0050。（圖／ETtoday資料照）

文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

9月開始了，大家早安！今天晚上美股休市，不過女子還是先帶大家回顧一下上周五、8月最後一個交易日的情況。

8月份核心PCE月增率維持在0.2%，符合市場預期；年增率維持在2.6%，低於市場預期的2.7%，顯示通膨持續緩解，為聯準會提供降息的空間。簡單說整體而言，美國經濟還不錯，但是仍然在聯準會9月份可以降息的預期之間（之前擔心經濟太好不降息的機會是降低的），因此美股各類股表現普遍上漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

四大指數表現全面收漲：道瓊+0.55%、標普+1.01%、納斯達克指數+1.13%、費城半導體指數+2.58%；台積電ADR+1.51%、NVIDIA+1.51%，不過值得注意的是NVIDIA目前因為晶片生產問題，第三季前景仍然須要留意。

債券及匯率市場方面，上周五美債殖利率上漲（大概是近一周最高），有興趣的朋友女子一樣提醒折溢價，其他就請參考先前寫的了；美元方面上周五走弱，不過目前有再度走高少許，1美元兌日圓目前為146.28；兌新台幣為32.006。

#今日女子觀察重點

0050連結基金女子會繼續抱著；而上周提及可以留意的AI主題ETF今天應該有機會表現不錯，恭喜上漲有入手的朋友！不過9月份不確定因素較大，尤其影響AI走勢的NVIDIA第三季不確定性，女子的投資策略會考慮部分獲利了結、逢低再加碼。

本文由《碎念女子萬萬歲 Murmur Girl》授權刊登，不得轉載。

關鍵字： 台股聯準會通膨匯率AI

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

長榮航總座看客貨運持續暢旺　明年票價「易漲難跌」

長榮航總座看客貨運持續暢旺　明年票價「易漲難跌」

航空客貨運需求持續暢旺，長榮航（2618）總經理孫嘉明指出，今年暑假平均票價與去年同期相比僅下滑約3-4％，明年票價「易漲難跌」；貨運部分東南亞需求及價格都比中國強勁，空運價格有望朝每公斤20美元的水準成長，明年也仍持續暢旺。

2024-09-02 00:01
9月首交易日！理財達人續抱0050　輝達不確定性高「部分獲利了結」

9月首交易日！理財達人續抱0050　輝達不確定性高「部分獲利了結」

9月開始了，大家早安！今天晚上美股休市，不過女子還是先帶大家回顧一下上周五、8月最後一個交易日的情況。

2024-09-02 08:50
台積電漲5元至953　指數漲逾150點站上22400

台積電漲5元至953　指數漲逾150點站上22400

美股漲多跌少，台股今（2）日開高，台積電（2330）上漲9元至953元，指數大漲逾150點站上22400點。

2024-09-02 09:02
安心變憂心　新青安難辭其咎

安心變憂心　新青安難辭其咎

賴總統上任才三月，為選舉而生的新青安就浮現苦果，引發房市之亂，而民進黨政府同樣不喊卡，反而繼續助長炒房，顯然背後是有利所圖，把民眾當韭菜。政策缺乏整體配套措施，無疑是讓民衆、房市、銀行種下一個定時炸彈。

2024-09-02 09:02
美國勞動節法定假期　今晚股債休市不開盤

美國勞動節法定假期　今晚股債休市不開盤

美股今（2日）因遇到勞動節國定假期，股、債市皆休市不進行交易，9月3日才會恢復正常交易。

2024-09-02 06:00
長榮航787新機明年陸續到位　總座：空巴也盼波音回正軌

長榮航787新機明年陸續到位　總座：空巴也盼波音回正軌

長榮航空（2618）持續擴張機隊，惟受到供應鏈影響，交機時程都有延遲，今明年陸續有6架波音787新機待交付，空巴A350-1000預計最快2026年底或是2027年初開始引進，長榮航總經理孫嘉明表示，缺工、缺零件等狀況至少還要3年才會緩解，且空巴也很希望波音快回到正軌，才能維持供應量正常。

2024-09-02 06:00
不是有掛牌就好！稅局一次罰2車　他慘噴逾3萬牌照稅

不是有掛牌就好！稅局一次罰2車　他慘噴逾3萬牌照稅

有一些車主可能會覺得車子有掛車牌就好，台中市政府地方稅務局則表示，車子不能掛別車的車牌，否則經查獲後，兩部車都會受罰，最近就有一位擁有兩輛車的吳先生自作聰明移掛車牌逃漏牌照稅，被抓到以後兩車共罰3.67萬元。

2024-09-02 00:01
聯發科小金雞砸逾20億蓋樓　老謝：竹北連辦公室價格都不低

聯發科小金雞砸逾20億蓋樓　老謝：竹北連辦公室價格都不低

高科技業帶動房地產投資。財信傳媒董事長謝金河指出，他最近參訪聯發科（2454）與絡達科技、創發科技、原睿科技4家團隊合組的「達發」，並看到達發（6526）砸20.88億元在竹北台元科技園區蓋5526坪辦公大樓，可以看出台元科技園區盛況空前、「竹北地區連辦公室大樓價格都不低」。

2024-09-01 17:44
美元優利定存喊破8.88%　4銀行專案一表看

美元優利定存喊破8.88%　4銀行專案一表看

聯準會（Fed）降息動向明確，外幣優利定存反而愈來愈搶手，《ETtoday新聞雲》彙整4銀行美元優利定存專案發現，本國銀行美元優利存款年息普遍在5%以上，而外銀則推出年息8.88%的優利、存期僅1周，以此挑戰市場，不過理專卻提醒，美國降息之下外幣優利定存雖具備利率誘因，但隨著降息而來的美元走貶等匯率風險將成一大考驗，民眾逐利要特別當心。

2024-09-01 17:27
欣興廢水處理違法　挨罰310.2萬

欣興廢水處理違法　挨罰310.2萬

IC載板業者欣興（3037）今（9月1日）公告，8月30日公司新豐一廠廢水處理未符合放流水標準，違反水汙染防治法第7條第一項，並依第40條第一項裁處310.2萬元，並處環境講習2小時。

2024-09-01 15:19

讀者迴響

熱門新聞

不是有掛牌就好！稅局一次罰2車　他慘噴逾3萬牌照稅

聯發科小金雞砸逾20億蓋樓　老謝：竹北連辦公室價格都不低

欣興廢水處理違法　挨罰310.2萬

長榮航總座看客貨運持續暢旺　明年票價「易漲難跌」

美元優利定存喊破8.88%　4銀行專案一表看

美國勞動節法定假期　今晚股債休市不開盤

愛迪達、HOKA訂單旺！「製鞋大廠」股價350元飆新高

《黑神話：悟空》台灣PS5不能玩　卡關原因曝光

長榮航787新機明年陸續到位　總座：空巴也盼波音回正軌

發票中「頭獎」僅500元！他見真相氣炸：老闆很過分

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366