華碩商用電腦Q2市占率奪冠！年底推應用AI軟體　股價漲近2.8%

▲華碩台灣商用桌機、筆電拿下2024年第二季銷售第一。（圖／華碩提供）

記者楊絡懸／台北報導

華碩（2357）商用電腦銷售告捷，第二季在台灣商用桌機及筆電市場，市占率均拿下第一。華碩表示，目前商用客戶對AI PC詢問度高達9成，今年業績穩定達標，團隊更將在年底前推出獨家商務應用AI軟體。消息一出，華碩9月2日早盤以547元開出，最高上漲15元至552元，漲幅近2.8%。

根據市調機構IDC全球個人運算設備追蹤第二季報告指出，華碩在台灣商用桌機市占率達45%，筆電市占率也有31.3%，雙雙拿下2024年第二季銷售第一，其中，商用桌機更橫掃政教、中小企業、大型企業三大領域。

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華碩指出，商用桌機ASUS ExpertCenter D7 SFF因精巧機身受金融業和電信業青睞；AI商用筆電ASUS ExpertBook B5則獲得上班族與管理階層喜愛，市場反應極佳。

華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示，企業、學校客戶的熱情支持，今年業績穩定達標，華碩商用團隊年底前將推出獨家商務應用AI軟體，搭配Windows 11換機需求，明年成績絕對比今年好。

至於AI PC旋風是否刮進商用市場？楊長明觀察，目前商用客戶對AI PC詢問度高達9成，大學校系也陸續採購或更新設備，以利師生進行AI相關應用與研究，「AI已成為當代必修課，隨著商用電腦陸續汰換為AI PC，估計2026年將迎來超過90%的商用AI PC涵蓋率。」

華碩今年主軸是發展AI PC，華碩共同執行長許先越日前表示，華碩長期投入新技術，尤其AI是百年難得一見的機遇，現在集團內也積極投入很多資源從事AI相關的研發，未來將透過生成式AI來加值華碩產品，並預期獲得更好的收入成績。

至於AI PC發展，許先越指出，華碩推出涵蓋各平台的AI PC產品，目標要在第一波Copilot+架構定義的AI PC，市占率能順利達到25%；就目前預估，市場占有率應該已超過20%，華碩在美國、加拿大、澳洲都處在領先地位，將持續朝目標前進。