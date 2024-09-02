快訊／00919每股配0.72元破紀錄　9／23除息

▲台股看盤示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有逾90萬股民的群益台灣精選高息（00919）今（2）日公告最新配息，每股配發0.72元，再創新高，以今日00919收盤價24.83元估計，單次分配率為2.9%，年化分配率11.6%，預計9月23日除息，最後買進日為9月20日，10月15日為入帳日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這是00919第6次配息，市場法人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。00919第6次配息預估0.72元創下新高，觀察這6次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以2日收盤價24.83元來計算，年化配息率近11.6%，連續6季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計逾90萬投資人可望同步受惠。

證交所「E添富」平台揭露，00919規模至2495億元，在台股ETF中排行第5大。而根據集保統計，至8月30日為止，00919股東人數來到90萬6118人，若以受益人排名，則為台股ETF第4大。

ETF理財達人表示，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，而關鍵指標就是從各ETF官網每天公布的的基金淨值組成來解析。

其中收益平準金（現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔費用）加上資本損益平準金（已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金）佔淨值比重越高，就代表該ETF可分配收益越多，也就越具有穩定配息能力。00919有收益平準金機制，從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.76元，收益平準金加上+資本平準金佔淨值的比例近4成，未來高息續航力更值得期待。這次00919每股配息0.72元，只要在28.8元以下買進，年化配息率都有10%，投資人可把握相關投資契機。