中遠海運一次訂42艘中小型散裝船　惟18萬噸海岬型大船仍待補強

▲中遠海運後續的造船標的，海岬型船估計是最大項目。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

大陸多家媒體報導，中遠海運(COSCO)的訂單狂潮持續中，上周五（30日）宣布委託關係企業建造42艘中小型散裝船，交易總金額逾20億美元。國內散裝船公司高階指出，中遠的訂單還未出現18萬噸海岬型船，顯然大型船塢位難覓，中遠也有向日本與我國台船(2208)詢價。

中遠海運是向集團旗下的中遠海運重工(COSCO shipping Heavy Industry)和中船集團承西造船廠(CSSC Chengxi Shipyard)分別下訂造船，中遠重工船廠將負責建造20艘新造，包括5艘6.4萬載重噸的超輕便型船，13艘8萬載重噸的卡姆薩爾型船和2艘略大的8.2萬載重噸船，而成溪將建造的其餘22艘船將為8萬載重噸。這些船舶將於2026年至2027年陸續交付，並將長期租予中遠海運散運經營。

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這是中遠最大的造船訂單，該公司剛剛訂購了12艘14000箱（20呎櫃）的甲醇雙燃料貨櫃船和8艘newcastlemax散貨船，交船時間也是2026年和2027年。我國業者認為，交船時間能在2026到2027年，應該都是預留了塢位，還有一種方式就是透過併購已停業的造船廠，快速擴工產能，在2008年金融海海嘯之後，大陸收掉不少中小型造船廠，目前造船運力都還未恢復2008年水平。

在今年6月底，日本海事日報曾報導指出，中遠海運正在向日本多家造船廠詢問建造至少10艘18萬噸海岬型船的造價與塢位，這是中遠20年來首次向日本詢價。

由於韓國造船廠專注在貨櫃船、油輪與LNG船的建造，有接造散裝船的只有日本、中國與我台船，而台船上個月剛接了中國航運四艘21萬噸的大海岬型船。

克拉克森證券、drybulk與英國勞氏日報陸續公布的各項數據顯示，因為各國業界積極在非洲開發多種礦產，其中僅是鐵礦石估計至少需要170艘海岬型船運送，而目前海岬型船已經有運力不足現象，而該型船目到今年6月訂單數僅116艘。

中遠傳出整個造船計畫共120艘，包括新增運力與汰舊換新，除了配合西非礦場需要，還包括因應國際海事組織(IMO)減碳新規所需。業界估計，未來三年海岬型船都將是供不應求，不足的運力要靠中小型散裝船來彌補。