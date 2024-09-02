中鋼運通86％在船會員同意罷工　公司：不到最後一刻不放棄協商

▲中鋼運蓪20年前加給的額外福利，如今成了燙手山芋。（圖／中運提供）

記者張佩芬／台北報導

中鋼運通工會今（2）日傍晚宣布，依《勞資爭議處理法》自8月16日至8月30日，同步於21艘航行於海上的船舶、以及在岸進行的罷工投票，今日中午，在律師劉冠廷、蔣聖謙的見證下進行開票，86%在船工作的工會會員同意罷工。中運發言人林錦駿副總經理表示，公司不到最後一刻仍不放棄任何協商的機會。

林錦駿說明，中運雇用的本國籍船員超過八成，是雇用比例最高的國輪公司，其他國輪公司平均雇用比例僅約15%，在薪資福利條件上也名列散裝船公司前三名，工會抗爭主要的理由是過去有給的勞保必須恢復，但勞保局已認定船員與公司簽的是定期期約，非契約期內沒有薪資，公司就不能代為投保，今年7月10日公司經與工會協商，同意以其他福利取代，工會原已同意，後來又堅持要投保，並發動罷工。

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中運約在20年前提供下船休假的員工額外勞保福利，但是工會把這種作法引申為不定期契約，要求計算年資及岸上福利，經過法院判決定讞船員契約是定期契約，上船投保，下船改去海員總工會投保，這是國際與國內航商統一的作法。

因為勞保局已有來文指正，公司依法只能辦理，工會向法院要求幫下岸船員投保，法院已駁回，認為船員自己去海員總工會投保並不會影響他的社會保險權益。

船員與船公司間的定期契約是國際慣例，也是所有國輪公司通行準則，船員領高薪，下船休息時間可以2個月，也可以休6個月，看個人意願，遇到寒暑假會有部分船員為了陪家人不願上船，等過了寒暑假，船上沒有缺額，就只能對等候有缺。

公司說明，中國大陸外僱船員最多，台灣的公司多數都選擇大陸船員，主要是語言與飲食習慣考慮，且大陸船員素質也較高，工會一再要求不要雇用大陸與外籍船員，但台灣本來就船員供給不足，船上只要缺一名船員就開不了船，公司不可能承諾不雇用大陸或外籍船員，另國輪上依規高階船員都限定要用本國籍，低階船員也有限制員額，不會有國家需要徵調船隻時調不動的問題。

公司已經發信給全體船員及船員眷屬，說明公司立場與困難，也對可能出現的罷工做了因應準備，但也表明不放棄任何協商機會。

工會則說明，487名在船及在岸會員中，共計413人參與投票，投票率高達85%。其中，同意罷工之會員票數為371票，占投票會員比例達到九成，依據《勞資爭議處理法》正式取得合法罷工權，這也是台灣海運史上船員首次取得合法罷工權！更重要的是，在21艘目前航行於海上的船舶中工作的工會會員，投票率更高達99%，其中86%在船工作之工會會員參與投票，做出了同意罷工的決定。

在今日以壓倒性多數正式取得合法罷工權後，中鋼運通工會深信：絕大多數台灣船員會員以實際行動，展現了對於捍衛自身工作權無與倫比的決心與意志。中鋼運通工會嚴正呼籲，面對工會最核心的訴求：承諾逐步減少中國大陸(及外籍)船員的派用，優先保障台灣船員工作權，主責的政府機關(包括勞動部與經濟部)必須立即正視，並要求實質國營的中鋼運通公司儘速正面回應。

而在確定取得合法罷工權後，工會也將於本週儘速召開會員代表大會及理監事會，針對包括一旦資方與政府持續罔顧工會訴求及台灣船員工作權，後續於航行中的船舶上實際執行罷工的各項準備工作與計畫，以及在岸上擴大號召會員、家屬以及各工會友會，規劃更大規模的陳抗行動，進行進一步討論與完整規劃。