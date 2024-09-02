八大行庫不動產放款額度已不到5千億　財部：首購優先

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

8大公股銀行尚可承作不動產放款的空間，若將「已核貸、未動撥」部分納入考量，據悉實際上已低於新台幣5000億元。對此，財政部表示不予置評，但重申會持續督導公股銀避免影響首購族群，要優先滿足其自住需求，並確保核貸戶權益。

由於房市買氣延燒，多間銀行瀕臨觸及「銀行法」第72條之2規定的房貸警戒水位，市場頻頻傳出不動產授信拉「緊」報，愈來愈多民眾遇到申貸不順利、必須排隊等撥款情況。

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根據「銀行法」第72條之2，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

同時，8大行庫之一的土地銀行，身為國內唯一的土建融專業銀行，雖不受第72條之2「天條」限制，但為避免授信過度集中，土建融業務放款不可超過總放款量的25%、房貸不可超過總放款量的35%，兩者合計比重為6成，意即仍會控管房貸案量。

市場傳出8大公股行庫仍可承作的不動產放款空間，若以上限的30%估算，約還可承作8000億元；若以28.5%為限，尚可承作約5000億元。不過，據了解，若將「已經核貸、但尚未動撥」的部分納入考量，8家公股銀行還可承作的不動產放款空間已低於5000億元。

對此，財政部官員表示，相關數據會隨新增還款、借款而浮動，因此不予置評；同時，官員強調，會繼續督導公股銀在風險可控下，優先滿足首購自住需求，並確保核貸戶權益。

實務上，多間公股銀主管指出，針對目前已核貸的案件，銀行內部會在法定限額裡「預留額度」，撥款不會有問題；第二，會提醒客戶，應事先評估買賣合約的交屋期限，與銀行撥款的時程，能否互相配合，分行也會協助客戶依交屋日期安排撥款，以避免客戶與建商之間的交易出現違約情形。

此外，中央銀行今天也再次找國銀「喝咖啡」，總裁楊金龍親上火線，了解銀行業者核貸的實務情況，以及對於客訴的協處機制。央行透過新聞稿強調，請銀行積極妥善處理民眾申請房貸困難情形，對於民眾正常購屋融資需求提供必要協助，也就是說，盡量不影響首購族群。