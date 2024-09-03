緯創攜手Zettabyte　將在台打造首座「超大規模AI資料中心」

▲緯創攜手Zettabyte將建置台灣第一座「超大規模AI資料中心」。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

緯創（3231）3日宣布，與亞洲AI資料中心軟體系統廠商Zettabyte進行策略聯盟，將共同建置台灣第一座「超大規模AI資料中心」（Hyperscale AI Data Center），除了滿足AI、機器學習等數據驅動技術的需求之外，也會採用最先進的「液冷系統」提升資料中心的效率。

隨著生成式人工智慧（AI）興起，帶動資料中心的需求大幅提升，Zettabyte與緯創這座「超大規模AI資料中心」，將借重緯創在資通訊（ICT）技術相關的優異產品、服務和經驗，並將結合輝達（NVIDIA）先進AI硬體平台，合作打造台灣第一座超大規模AI資料中心，預期對提升台灣AI生態系的全球地位將帶來正面效益。



雙方強調，藉由此次合作，不僅可滿足台灣和亞太地區對AI運算日益漲升的需求，也強化台灣AI技術基礎設施，以提升台灣的全球競爭力，並促進AI人才發展。此外，AI資料中心也可望對增進台灣AI基礎設施發揮關鍵作用，以因應半導體、醫療、金融、製造和智慧城市等各種應用。



Zettabyte董事長邰中和表示，很高興能夠與緯創建立夥伴關係，透過結合雙方的專業領域和基礎設施即服務（Infrastructure as a Service, IaaS），共同建置一個世界級的AI運算設施，促進台灣、亞太地區和中東等地在AI領域的創新及發展。

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緯創董事長林憲銘指出，緯創與Zettabyte合作的建置超大規模資料中心，將會採用最先進的液冷（liquid cooling）系統，有助於提升資料中心的效率，秉持促進台灣AI技術的願景和承諾，將可為台灣AI生態系的發展及全球舞台地位帶來重要的貢獻。

▲Zettabyte董事長邰中和。（圖／Zettabyte提供）