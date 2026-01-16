台積電法說叫好！股價大漲45元至1735創高　台股大漲528 點破31300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

受惠於台積電（TSMC）強勁財報與白宮釋出晶片關稅豁免利多，美股周四（15日）全面收漲，激勵台股今（16）日開高走高，指數大漲528.81點，突破31000點，來到31339.39點，創新高，台積電（2330）也大漲45元至1735，同樣刷新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，鴻海（2317）上漲1.5元至235元；聯發科（2454）上漲10元至1500元；廣達（2382）上漲3元來到286元；長榮（2603）下跌2元至193元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲292.81點或0.6％，收在49442.44點；標準普爾500指數上漲17.87點或0.26％，收6944.47點；那斯達克指數上漲58.27點或0.25％，收在23530.02點；費城半導體指數上漲135.83點或1.76％，收7837.3點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49442.44 ▲292.81 ▲0.6% S&P500 6944.47 ▲17.87 ▲0.26% NASDAQ 23530.02 ▲58.27 ▲0.25% 費城半導體指數 7837.3 ▲135.83 ▲1.76%

資料來源：證交所