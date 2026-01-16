台積電法說叫好！股價大漲45元至1735創高　台股大漲528 點破31300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
受惠於台積電（TSMC）強勁財報與白宮釋出晶片關稅豁免利多，美股周四（15日）全面收漲，激勵台股今（16）日開高走高，指數大漲528.81點，突破31000點，來到31339.39點，創新高，台積電（2330）也大漲45元至1735，同樣刷新高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，鴻海（2317）上漲1.5元至235元；聯發科（2454）上漲10元至1500元；廣達（2382）上漲3元來到286元；長榮（2603）下跌2元至193元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲292.81點或0.6％，收在49442.44點；標準普爾500指數上漲17.87點或0.26％，收6944.47點；那斯達克指數上漲58.27點或0.25％，收在23530.02點；費城半導體指數上漲135.83點或1.76％，收7837.3點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49442.44
|▲292.81
|▲0.6%
|S&P500
|6944.47
|▲17.87
|▲0.26%
|NASDAQ
|23530.02
|▲58.27
|▲0.25%
|費城半導體指數
|7837.3
|▲135.83
|▲1.76%
資料來源：證交所
