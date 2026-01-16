台美關稅達成協議！專家：傳產大利多　提升台資銀在美優勢

▲台美關稅談判達成協議。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

台美貿易達成協議，台新投顧今（16日）指出，雙方協議獨創「台灣模式」供應鏈合作，而談判結果優於預期，對傳統產業是大利多，電子產業影響小，金融業則因信保業務提升台資銀行在美競爭優勢。

電子產業影響小 傳產大利多

台新投顧表示，對電子產業 影響甚微。多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅（多由客戶吸收）。信保基金方面則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電週邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等。

至於傳統產業是最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠，包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。

金融業則因 2500 億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。

台新投顧指出，台美談判協議是全球首例，獨創「台灣模式」供應鏈合作，採自主投資，不同於日韓被指定現金投資，不僅美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率，同時台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場佈局不確定性；且優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件（含鋼、鋁、銅衍生品）

對台股影響4 大族群受惠

至於談判結果對台股大盤展望， 協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與 AI 長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。長期看好台股高點上看 36,000 點。



